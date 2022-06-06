Алые паруса уже в Петербурге. Бриг пришвартовался у дамбы

Бриг «Россия» с алыми парусами уже можно увидеть на территории Петербурга. Он пришвартовался в Финском заливе около Кронштадта.

«Для подготовки судна к мероприятию и проведения тренировочных выходов, снабжения и монтажа светового и музыкального оборудования 6 июня 2022 года бриг «Россия» пришвартовался к техническому причалу судопропускного сооружения С-1», — сообщает в понедельник Дирекция Комплекса защитных сооружений.



На фотографии КЗС видно, что алые паруса уже на месте. Пока они спущены.