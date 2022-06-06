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    Алые паруса уже в Петербурге. Бриг пришвартовался у дамбы

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    7 комментариев

    Бриг «Россия» с алыми парусами уже можно увидеть на территории Петербурга. Он пришвартовался в Финском заливе около Кронштадта.

    «Для подготовки судна к мероприятию и проведения тренировочных выходов, снабжения и монтажа светового и музыкального оборудования 6 июня 2022 года бриг «Россия» пришвартовался к техническому причалу судопропускного сооружения С-1», — сообщает в понедельник Дирекция Комплекса защитных сооружений.

    На фотографии КЗС видно, что алые паруса уже на месте. Пока они спущены.

    Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга
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    В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» собираются провести в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. На его организацию и трансляцию в прямом эфире планируется потратить почти 35 млн рублей.

    Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

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    Комментарии (7)

    Zdobsi
    Опять эти вялые паруса парализуют город. Да ещё и алкоголь продавать не будут.
    VKuser86771196
    Гуляй рванина и всё за счёт бюджета.
    07A
    Хорошая идея. Может быть в следующем году, в старинном русском городе Мариуполь, тоже проведут Алые паруса. Спасибо за идею.
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