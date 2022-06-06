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    В мае строители начали продажи квартир в семи новых жилых комплексах Петербурга

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    В мае в Петербурге началась продажа квартир в семи новых проектах общей жилой площадью 162 тыс. кв. м. Как отмечают аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), 90% нового предложения сосредоточено в четырех локациях: историческая часть Васильевского острова, Шушары, Пулковское-Волхонское и Калининский район.

    Среди вышедших в продажу объектов — пять новых домов, остальные — очереди в уже продающихся жилых комплексах. Наиболее крупные объекты на рынок вывели компании Setl Group, «Строительный трест» и «Эталон ЛенСпецСМУ».

    — В квартирографии стартовавших проектов доля студий заметно ниже, чем в первом квартале 2022 года, 22% против 45% соответственно, что отвечает запросу покупателей, — отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В мае клиенты рассматривали покупку, в первую очередь, просторных квартир для семейного проживания.

    По словам эксперта, в июне на рынке можно ждать новых стартов, в том числе и апартаментов. Уже анонсированы новые проекты на землях совхоза «Детскосельский» в Пушкинском районе и в таких локациях, как проспект Энергетиков — Шаумяна, Сосновка — Удельный парк, Лиговка, Васильевский остров. Также эксперты Консалтингового центра отмечают интерес девелоперов к южному направлению. Например, уже открыты продажи в новом ЖК в Шушарах, ожидаются новые проекты в Пушкинском районе.

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