Сбербанк снизил минимальный возраст для льготной ипотеки до 18 лет

Сбербанк снизил минимальный возраст заемщика по программам ипотеки с господдержкой с 21 до 18 лет. Об этом 6 июня сообщается на сайте кредитной организации.



Теперь клиентам банка в возрасте от 18 лет до 21 года будут доступны займы по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека». Первую в Сбербанке называют самой популярной среди льготных программ. Сумма выданных банком по ней кредитов с начала года составила 152,3 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ставка по «семейной» ипотеке у банка составляет от 5,7 % .