Сбербанк снизил минимальный возраст для льготной ипотеки до 18 лет

Сбербанк снизил минимальный возраст заемщика по программам ипотеки с господдержкой с 21 до 18 лет. Об этом 6 июня сообщается на сайте кредитной организации.
Теперь клиентам банка в возрасте от 18 лет до 21 года будут доступны займы по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека». Первую в Сбербанке называют самой популярной среди льготных программ. Сумма выданных банком по ней кредитов с начала года составила 152,3 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ставка по «семейной» ипотеке у банка составляет от
Всего за январь — май 2022 года Сбербанк оформил по льготным ипотечным программам кредитов на 329 млрд рублей. Это на 21 млрд (или на
Ранее «Фонтанка» писала, что ипотечный рынок в апреле рухнул более чем на