    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    В России снова поднимают тарифы

    Главный по педофиламСкрытые патрули на дорогахЗа чудом Ксении ПетербургскойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Сбербанк снизил минимальный возраст для льготной ипотеки до 18 лет

    491
    5 комментариев

    Сбербанк снизил минимальный возраст заемщика по программам ипотеки с господдержкой с 21 до 18 лет. Об этом 6 июня сообщается на сайте кредитной организации.

    Теперь клиентам банка в возрасте от 18 лет до 21 года будут доступны займы по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека». Первую в Сбербанке называют самой популярной среди льготных программ. Сумма выданных банком по ней кредитов с начала года составила 152,3 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ставка по «семейной» ипотеке у банка составляет от 5,7 %.

    Всего за январь — май 2022 года Сбербанк оформил по льготным ипотечным программам кредитов на 329 млрд рублей. Это на 21 млрд (или на 7 %) больше, чем годом ранее.

    Ранее «Фонтанка» писала, что ипотечный рынок в апреле рухнул более чем на 70 %. Выдачи поддерживали практически одни льготные программы. Ситуация оказалась даже хуже, чем было во время пандемии коронавируса.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    chip1
    Я так понял для получения этой льготной ипотеки надо родить ребенка, поэтому не понятно почему ограничили в правах возраст менее 18 лет, бывает что и в 13-14 рожают!
    altnec
    Когда-то был славное такое наименование "Ведомости".
    Какие-то твари, прочухали эт дело, теперь от них так и пахнет.
    Дежурный по объединению
    Хм. И зачем сберу столько недвиги от незадачливых 19-летних неплательщиков? Может знают что?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close