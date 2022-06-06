Неудачный маневр на «Нарве» привел водителя к гибели, а второго участника с семьей — в больницу

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей накануне вечером на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. В ней погиб один человек и трое, в том числе ребенок, получили травмы.
Около 20:55 на 57-м километре автодороги А-180 «Нарва» автомобиль Daewoo Matiz под управлением 24-летнего мужчины лоб в лоб столкнулся с LADA Granta, сообщает 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, к аварии привел неудачный маневр, который водитель «Дэу» пытался совершить на высокой скорости.
В результате ДТП водитель «Матиза» погиб на месте. Водителя «Лады», его 31-летнюю супругу и 7-летнюю дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.
По факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку.