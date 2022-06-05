«Лада» и «Матиз» изуродовали друг друга на «Нарве». Один человек погиб, пострадал ребёнок

Двое пострадали и один человек погиб в результате лобового ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области 5 июня. Об этом пишет 47news со ссылкой на полицию.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобили столкнулись на полосе по направлению к Петербургу на 57-м километре трассы А-180 «Нарва» около девяти часов вечера. В полиции уточнили, что не разъехались «Матиз» и «Лада».
Последствия показали в группе «ВКонтакте» «Дорожный Контроль Ленинградская Область». По словам очевидцев, один человек погиб, травмы получили двое, в том числе семилетний ребёнок.