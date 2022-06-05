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    «Лада» и «Матиз» изуродовали друг друга на «Нарве». Один человек погиб, пострадал ребёнок

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    2 комментария

    Двое пострадали и один человек погиб в результате лобового ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области 5 июня. Об этом пишет 47news со ссылкой на полицию.

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    По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобили столкнулись на полосе по направлению к Петербургу на 57-м километре трассы А-180 «Нарва» около девяти часов вечера. В полиции уточнили, что не разъехались «Матиз» и «Лада».

    Последствия показали в группе «ВКонтакте» «Дорожный Контроль Ленинградская Область». По словам очевидцев, один человек погиб, травмы получили двое, в том числе семилетний ребёнок.

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    Комментарии (2)

    VKuser192906306
    Протирая новые очки....это особенности наглости, хамства, мневсеуступят и пренебрежения к другим участникам движения.На этой трассе кусок как раз достраивают. Столкнулись в месте съезда - выезда.
    Денеб
    Особенности национального вождения.....
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