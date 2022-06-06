Петербуржцы в день памяти Ксении Петербургской пришли на Смоленское кладбище просить чуда

Русская православная церковь 6 июня вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. В этот день в 1988 году юродивую дворянского происхождения причислили к лику святых.

В понедельник на Смоленском кладбище собрались верующие. Правда, было их не так много — сказалась занятость в будний день. К часовне приехал сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, чтобы провести божественную литургию.



Акафисты святой Ксении прочитают сегодня также в 14:30, 16:30 и 18:00. Кладбище работает до 19:00.

