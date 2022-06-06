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    Петербуржцы в день памяти Ксении Петербургской пришли на Смоленское кладбище просить чуда

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    5 комментариев

    Русская православная церковь 6 июня вспоминает блаженную Ксению Петербургскую. В этот день в 1988 году юродивую дворянского происхождения причислили к лику святых.

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    В понедельник на Смоленском кладбище собрались верующие. Правда, было их не так много — сказалась занятость в будний день. К часовне приехал сам митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, чтобы провести божественную литургию.

    Акафисты святой Ксении прочитают сегодня также в 14:30, 16:30 и 18:00. Кладбище работает до 19:00.

    Февральский день памяти Ксении Петербургской выпал на воскресенье. Люди шли поклониться блаженной целыми семьями, на Смоленском кладбище образовалась длинная очередь из желающих приложиться к иконе, стенам часовни и мощам святой.

    Ксения, предположительно, родилась между 1719 и 1730 годами. Девушка вышла замуж за певчего придворного хора Андрея Феодоровича Петрова. Брак оказался недолгим: когда Ксении исполнилось 26 лет, муж скончался. Потрясенная этим событием, Ксения решилась на несение труднейшего христианского подвига юродства. Она раздала всё своё имущество и полностью отреклась от мира и всех мирских радостей и удовольствий. В памяти нескольких поколений петербуржцев сохраняются рассказы о чудесах, явленных блаженной Ксенией.

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    Комментарии (5)

    X-кот
    От Лехи Кировлеса поступала инфа для ориентации в жизни, для умных. Остальные ждали чуда :), у них поводыри и чудотворцы - потолок восприятия :)
    Satyr
    Кина не будет...(С).
    07A
    Все надежнее, чем ждать чуда от Лехи Кировлеса!
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