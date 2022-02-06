Служба в День Ксении Петербургской собрала бесконечную очередь на Васильевском. Люди идут целыми семьями

Как видно на фотографиях корреспондента «Фонтанки», кое-кто пришел на богослужение целой семьей — с детьми. В пресс-службе Смольного уточнили, что некоторые занимали очередь еще до начала праздника. Вереница тянулась от входа на кладбище до самого храма.
Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В храм также приехал губернатор Александр Беглов.
Как добавляют в Смольном, после службы прошло открытие и освящение Дома паломника на Камской улице, 20. Он был восстановлен силами прихода храма — в доме будут останавливаться «гости, которые приезжают поклониться святыням Санкт-Петербурга».