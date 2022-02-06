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Служба в День Ксении Петербургской собрала бесконечную очередь на Васильевском. Люди идут целыми семьями

У храма Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове 6 февраля собралась внушительная очередь. Горожане спешат на службу в День памяти святой блаженной Ксении Петербургской.

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Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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Как видно на фотографиях корреспондента «Фонтанки», кое-кто пришел на богослужение целой семьей — с детьми. В пресс-службе Смольного уточнили, что некоторые занимали очередь еще до начала праздника. Вереница тянулась от входа на кладбище до самого храма.

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Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В храм также приехал губернатор Александр Беглов.

Как добавляют в Смольном, после службы прошло открытие и освящение Дома паломника на Камской улице, 20. Он был восстановлен силами прихода храма — в доме будут останавливаться «гости, которые приезжают поклониться святыням Санкт-Петербурга».

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (20)

52525252
Бог есть и отрицать это глупо. Но ходить толпой в период массовых заболеваний не просто глупо но и говорит об отсутствии уважения не только к Богу по и ближнему своему. Типа я спасусь,а другие пускай дохнут. Не этому учит Господь.
случайный_5e4ce4e84d5e3
это превратилось в суеверие, общеизвестный факт что большинство идёт туда молиться о детях или благодарить когда наконец-то получилось
karbofos
Мда, бедное наше правительство....

С таким народом тяжело им придется всех убеждать в пользе вакцинации...
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