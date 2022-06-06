Школьник пострадал в столкновении двух автомобилей в Купчино. Он управлял одной из машин

Два водителя не поделили перекресток во Фрунзенском районе Петербурга. Один из них оказался школьником. После аварии его пришлось госпитализировать.
Около 14:25 воскресенья, 5 июня, на перекрестке Купчинской и Пловдивской улиц столкнулись Renault Logan и Nissan Almera, сообщает 6 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 46-летний охранник лизинговой фирмы на «Рено» компании, предположительно, проехал на красный свет. За рулем «Ниссана» оказался 17-летний парень, ученик 11-го класса одной из городских школ.
В результате ДТП школьника с многочисленными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Водитель «Логана» в 2022 году к административной ответственности не привлекался.
Еще одно серьезное ДТП с несовершеннолетним произошло в минувшее воскресенье в Кировском районе Петербурга. Около пяти часов вечера на придомовой территории дома 27 по улице Лёни Голикова неизвестный велосипедист сбил 4-летнего мальчика и скрылся. Ребенка доставили в больницу с переломом свода черепа. Полиция разыскивает велосипедиста.