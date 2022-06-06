Неизвестный велосипедист в Петербурге сбил трёхлетку за несколько часов до дня рождения

Ребёнок жив, у него серьёзная травма.
Маленький мальчик тяжело пострадал в Кировском районе Петербурга воскресным вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 июня.
По предварительной информации, вечером 5 июня во дворе дома 27, корпус 3, по улице Лёни Голикова неизвестный велосипедист сбил ребёнка и скрылся с места происшествия. Мальчика в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу
ДТП произошло накануне дня рождения мальчика. Сегодня ему, по данным «Фонтанки», исполняется 4 года.
Обстоятельства инцидента выясняются. Место ЧП в поле зрения камер видеонаблюдения не попадает.