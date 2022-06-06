«Даже родители их не защитят». Кто теперь в Петербурге отвечает за педофилов

Говорят, что ловить педофилов в полиции непрестижно, к тому же знаменитому полковнику Родину пришло время уйти. «Фонтанка» кратко расскажет о том, кто встал на его место и чего нам ждать.



Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В «Детском» отделе уголовного розыска Петербурга сменилась власть. Полковник Алексей Родин вышел на пенсию, лишь немного преодолев рубеж в 40 лет. Кто занял кресло главного борца с педофилами, почему для злодеев это ничего не изменит и какая тут связь с писателем Кивиновым — в материале «Фонтанки».



Принято считать, что педофильская линия нелюбима полицейскими: туда не рвутся работать — берегут свою психику, ведь куда приятней играть в казаки-разбойники с налётчиками или угонщиками. В Петербурге это опровергли. Из «Детского» отдела за два года обособленного существования не ушёл ни один из 21 оперативников и стоит очередь из желающих. Родоначальник этого «чуда» — полковник Родин в 2022 году передаёт «знамя» своему первому заму Дмитрию Громову. Но по характеру они антиподы.



В конце 2019 года в главке началась реорганизация сыска. Новый начальник УгРо Олег Колесников среди прочего выдвинул идею создать на базе не блещущего результатами «Детского» отдела (занимался преступлениями в отношении несовершеннолетних, от краж до разбоев) подразделение, которое в основном будет заниматься педофильской тематикой (аналог есть только в МУРе). До этого педофилами занимался «резонансный» отдел. В нем Родин возглавлял «сексуальное» направление.



Фото: Архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Отец Родина ещё с советских времён был опером на линии сексуальных преступлений, но в милицию его сын попасть не мечтал. Последние классы школы он провёл в артиллерийском кадетском корпусе. Только когда появился детектив Андрея Кивинова «Кошмар на улице Стачек», он чуть ли не за ночь решил нырнуть в уголовный розыск. Всё в мире случайно.

После реорганизации «Детского» от старого состава осталось несколько человек. Остальных переманивали с районов, ссорясь с начальством. Сегодня в подразделении не терпят нерях: треть ходят в костюмах, все — в рубашках, а запасную «униформу» возят в багажниках машин. А то она порой рвётся во время задержаний и прыжков через заборы.



В первый год существования оперативники задержали 69 педофилов, за второй — больше на десять. Если средний возраст жертв от 10 до 13 лет, то злодеям от 17 до 70. По уголовным делам «Детского» отдела суды в общей сложности вынесли за последние два года приговоров больше чем на 2 тысячи лет.

На наш вопрос: «Почему ушёл?» — Родин отвечает: «Время пришло». Громов же подполковник другой, вместо кипучей энергии Родина у него нордическое спокойствие и аналитический склад ума.



Отец Громова также из системы. А вот мечта об уголовном розыске у сына появилась опять же из-за сериала по произведениям Кивинова «Улицы разбитых фонарей». Пришёл на землю в Московский район, где постигал оперативную науку, набивая шишки. Потом перешёл в столь нелюбимый несогласными Центр «Э», где занимался националистами и религиозными экстремистами. Но познакомился с Родиным и заразился другим направлением.



Фото Громова «Фонтанка» не раскопала.

После смены руководства темпы работы отдела не только не упали, но и возросли. Например, в этом мае за неделю «Детский» поймал шестерых подозреваемых в педофилии. Порой даже «достаётся» от коллег, мол, вы заполонили всю сводку раскрытиями. Их называют фанатиками, но в отделе не обижаются: они уверены (хоть это может вызвать отторжение), что никто, кроме них, детей не защитит — даже родители. Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

