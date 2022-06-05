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    Застрявший в Сочи самолёт починили. Он вылетел в Петербург с 4-часовым опозданием

    2018
    2 комментария

    Улетающим в Петербург пассажирам не пришлось ночевать в аэропорту Сочи. Их самолёт проверили, оборудование признали исправным, искать резервный борт не потребовалось.

    Как сообщил «Фонтанке» начальник пресс-службы компании-оператора аэропорта Сочи Виталий Коренюгин поздно вечером 5 июня, неисправность, задержавшую вылет рейса «Смартавиа» 5N548, устранили. «Боинг» поднялся в воздух и взял курс на Петербург.

    В Пулково его ждут немногим позже половины четвёртого часа ночи уже 6 июня — почти на четыре часа позже заложенного в расписании времени.

    Самолёт авиакомпании «Смартавиа» должен был вылететь из Сочи около семи часов вечера воскресенья. Читатель «Фонтанки» Дмитрий рассказал, что вместе с другими пассажирами провёл на борту около часа в напрасном ожидании взлёта. За это время, по его словам, в салоне дважды гасло освещение, командир воздушного судна предупредил, что потребуется консультация с техслужбой. Ждать её решения пришлось в здании аэропорта.

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    Комментарии (2)

    267033246
    скотчем замотали? идиоты решили рискнуть и долететь на ломанном самолете?
    Денеб
    Сейчас летать - не самое лучшее время.....
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