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    Пассажиров рейса Сочи — Петербург возвращают в аэропорт после часа на борту с мигающим светом

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    7 комментариев

    Вылет рейса авиакомпании «Смартавиа» из Сочи в Петербург откладывается по техническим причинам вечером 5 июня. На это намекает электричество, сладить с которым пытались около часа.

    О затянувшемся ожидании взлёта «Фонтанке» сообщил пассажир рейса 5N548, который должен был покинуть аэропорт Сочи в 18:55. Как рассказал Дмитрий, отклонение от графика было замечено ещё на посадке, начало которой затягивалось.

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    Когда притомившиеся пассажиры заняли места и взялись за ремни, в салоне погас свет. Минут через десять, по словам Дмитрия, мглу рассеяли, но лайнер продолжил стоять.

    «Пилот сообщил о том что необходима консультация с техническими службами и попросил подождать еще 20–30 минут», — рассказывает он.

    В кол-центре авиакомпании подтвердили, что вылет рейса отложен, но о причинах пока не извещали.

    Читатель уточнил, что ожидание растянулось примерно на час, за это время в салоне снова успел пропасть свет, пассажиры запросились на выход. Оперативно разобраться с неполадками, по всей видимости, не удалось: людей возвращают в аэропорт.

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    Комментарии (7)

    Alex000
    Ай-ай-ай.
    Дядя Бо
    Скоро, во всех аэропортах РФ.
    Дежурный по объединению
    Теперь уже даже и не догадаешся - на православном суперджете свет мигал, аль на богопротивном айрбасе. Во, блин, времена пошли..
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