Пассажиров рейса Сочи — Петербург возвращают в аэропорт после часа на борту с мигающим светом

Вылет рейса авиакомпании «Смартавиа» из Сочи в Петербург откладывается по техническим причинам вечером 5 июня. На это намекает электричество, сладить с которым пытались около часа.

О затянувшемся ожидании взлёта «Фонтанке» сообщил пассажир рейса 5N548, который должен был покинуть аэропорт Сочи в 18:55. Как рассказал Дмитрий, отклонение от графика было замечено ещё на посадке, начало которой затягивалось.

Когда притомившиеся пассажиры заняли места и взялись за ремни, в салоне погас свет. Минут через десять, по словам Дмитрия, мглу рассеяли, но лайнер продолжил стоять.

«Пилот сообщил о том что необходима консультация с техническими службами и попросил подождать еще 20–30 минут», — рассказывает он.

В кол-центре авиакомпании подтвердили, что вылет рейса отложен, но о причинах пока не извещали.

Читатель уточнил, что ожидание растянулось примерно на час, за это время в салоне снова успел пропасть свет, пассажиры запросились на выход. Оперативно разобраться с неполадками, по всей видимости, не удалось: людей возвращают в аэропорт.