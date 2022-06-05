Жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов

Жителям Донецка отключили эфирное телевидение из-за обстрелов в городе. Об этом со ссылкой на заместителя директора местного ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александра Чеботарева вечером 5 июня сообщает ТАСС.
«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием (в Петровском районе Донецка в районе телевышки — Прим. ред.)», — пояснил собеседник агентства.
По словам Чеботарева, точный срок восстановительных работ пока назвать невозможно, поскольку необходимо дождаться, когда станет безопасно для специалистов. «Там обстрел не завершен», — отметил замдиректора радиотелевизионного центра.
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