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    Жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов

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    9 комментариев

    Жителям Донецка отключили эфирное телевидение из-за обстрелов в городе. Об этом со ссылкой на заместителя директора местного ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александра Чеботарева вечером 5 июня сообщает ТАСС.

    «В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием (в Петровском районе Донецка в районе телевышки — Прим. ред.)», — пояснил собеседник агентства.

    По словам Чеботарева, точный срок восстановительных работ пока назвать невозможно, поскольку необходимо дождаться, когда станет безопасно для специалистов. «Там обстрел не завершен», — отметил замдиректора радиотелевизионного центра.

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    Комментарии (9)

    Васисуалий Лошков
    и как они теперь жить будут?они же,как дети,сразу начнут правду искать
    Dmitry Antonov
    "из-за обстрелов в городе", весьма точно. Где-то читал, что до местных начало что-то доходить. Сами обсуждают там, кто, почему и зачем стреляет. Больше писать не буду, небезопасно это сейчас.
    274668801
    Познакомлюсь с мужчиной лет 30 , который не смотрит 1й канал и Соловьёва.
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