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    Предупредительный выстрел в ногу. Администратор супермаркета в Рыбацком принял предпринимателя за магазинного вора

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    4 комментария

    Конфликт со стрельбой в сетевом дискаунтере в Невском районе Петербурга произошёл из-за продуктов. Работник магазина разуверился в платежеспособности покупателя и решил взять защиту ассортимента на себя.

    О причине стрельбы в «Семишагофф» на проспекте Обуховской обороны, 138/2 в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили 5 июня. По данным ведомства, сотрудник супермаркета воспользовался травматическим пистолетом, чтобы отговорить покупателя от хищения товара.

    Аргумент попал в левую ступню. Как писала «Фонтанка», пострадал 37-летний мужчина, живущий в том же доме, где расположен магазин. Полиции он представился индивидуальным предпринимателем. После оказания медпомощи его отпустили домой.

    29-летний работник супермаркета задержан. В полицейском главке уточнили, что он уже получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Вопрос о его праве владения травматическим пистолетом будет решён по результатам проверки, которую проводит Центр лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии.

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    чемодан вокзал аул.
    AndrewBarsik
    Одни вынуждены воровать еду, чтобы не умереть с голоду. Другие вынуждены с оружием в руках защищать своё имущество, чтобы его не украли. Эта новость наилучшим образом характеризует обстановку в стране и и в городе.
    Денеб
    Битва со стрельбой за батон колбасы.......Дожили!
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