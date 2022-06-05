Предупредительный выстрел в ногу. Администратор супермаркета в Рыбацком принял предпринимателя за магазинного вора

Конфликт со стрельбой в сетевом дискаунтере в Невском районе Петербурга произошёл из-за продуктов. Работник магазина разуверился в платежеспособности покупателя и решил взять защиту ассортимента на себя.

О причине стрельбы в «Семишагофф» на проспекте Обуховской обороны, 138/2 в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили 5 июня. По данным ведомства, сотрудник супермаркета воспользовался травматическим пистолетом, чтобы отговорить покупателя от хищения товара.

Аргумент попал в левую ступню. Как писала «Фонтанка», пострадал 37-летний мужчина, живущий в том же доме, где расположен магазин. Полиции он представился индивидуальным предпринимателем. После оказания медпомощи его отпустили домой.