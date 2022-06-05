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    Сотрудник супермаркета в Рыбацком выстрелил в ногу покупателю

    5956
    4 комментария

    Поход в супермаркет у дома закончился больницей для предпринимателя из Невского района Петербурга. Он пришёл за продуктами, а получил пулю в ногу, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Помощи полиции и медиков 37-летний индивидуальный предприниматель запросил накануне незадолго до половины третьего часа дня. Оператору единой службы спасения «112» он сообщил, что в магазине «Семишагофф» на проспекте Обуховской Обороны, 138/2 стреляли и попали в него.

    Бригада скорой увезла мужчину в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ранением стопы. После оказания медицинской помощи его отпустили долечиваться дома.

    Магазин тем временем временно лишился одного из администраторов — 29-летнего приезжего из Дагестана. Вместе с травматическим пистолетом и разрешением на него росгвардейцы доставили его в отдел полиции объяснять причины своей непримиримости с покупателем, которого, вероятно, тот видит не впервые — пострадавший живёт в том же доме, где расположен супермаркет.

    Стрелок получил административный протокол о мелком хулиганстве и остался в камере для задержанных обдумывать перспективу уголовного дела.

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    Комментарии (4)

    07A
    Такое ощущение что текст вы пишете предметом своего происхождения или русский язык для вас не родной! Так, контрольный вопрос-чей Мариуполь?
    275072673
    Не раз видел как покупатели русской "национальности" провоцируют конфликты с персоналом на пустом месте. Зачем людям огульно и в грубой форме акцентировать внимание на их цвете кожи либо на предмет их происхождения.
    Я конечно понимаю что цвет русских коричневый о чем говорит и сама сво но надо же хоть как-то стараться изоброжать из себя людей.
    PROM
    меткий стрелок, хороший продавец
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