Сотрудник супермаркета в Рыбацком выстрелил в ногу покупателю

Поход в супермаркет у дома закончился больницей для предпринимателя из Невского района Петербурга. Он пришёл за продуктами, а получил пулю в ногу, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

Помощи полиции и медиков 37-летний индивидуальный предприниматель запросил накануне незадолго до половины третьего часа дня. Оператору единой службы спасения «112» он сообщил, что в магазине «Семишагофф» на проспекте Обуховской Обороны, 138/2 стреляли и попали в него.

Бригада скорой увезла мужчину в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ранением стопы. После оказания медицинской помощи его отпустили долечиваться дома.