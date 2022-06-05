Сотрудник супермаркета в Рыбацком выстрелил в ногу покупателю

Поход в супермаркет у дома закончился больницей для предпринимателя из Невского района Петербурга. Он пришёл за продуктами, а получил пулю в ногу, стало известно «Фонтанке» 5 июня.
Помощи полиции и медиков 37-летний индивидуальный предприниматель запросил накануне незадолго до половины третьего часа дня. Оператору единой службы спасения «112» он сообщил, что в магазине «Семишагофф» на проспекте Обуховской Обороны, 138/2 стреляли и попали в него.
Бригада скорой увезла мужчину в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ранением стопы. После оказания медицинской помощи его отпустили долечиваться дома.
Магазин тем временем временно лишился одного из администраторов — 29-летнего приезжего из Дагестана. Вместе с травматическим пистолетом и разрешением на него росгвардейцы доставили его в отдел полиции объяснять причины своей непримиримости с покупателем, которого, вероятно, тот видит не впервые — пострадавший живёт в том же доме, где расположен супермаркет.
Стрелок получил административный протокол о мелком хулиганстве и остался в камере для задержанных обдумывать перспективу уголовного дела.