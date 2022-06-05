«Чтобы дети могли приобщаться к самому главному». Глава РПЦ — о включении основ православия в школьную программу

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что РПЦ должна больше работать с молодежью и вести диалог с системой образования. Также он выступил с предложением начать преподавать всем детям в общеобразовательной школе основы православия.
«Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ», — цитирует заявление патриарха Кирилла во время его визита в Полоцк (Белоруссия) в воскресенье, 5 июня, государственное информагентство БелТА.
Ранее в Белорусской православной церкви сообщили о намерении русского патриарха поучаствовать в праздновании 1030-летия православия в Белоруссии. В первый день своего визита глава РПЦ присутствовал на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, а вечером возглавил богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе белорусской столицы.