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    Седьмая игра «Зенита» и ЦСКА установила рекорд посещаемости Единой лиги ВТБ

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    Решающий, седьмой матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» на столичном стадионе «Мегаспорт» собрал 12 231 болельщика. Это рекорд для Единой лиги ВТБ.

    Предыдущее достижение принадлежало полуфиналу «Жальгирис» (Литва) — «Локомотив» (Краснодар), который прошел в Каунасе в мае 2013 года. Тогда игру посетили 10 121 зритель.

    Напомним, что счет в финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» 3–3. Победитель седьмой игры станет чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2021/22. По ходу игры петербургский клуб остался без главного тренера Хавьера Паскуаля из-за дисквалификации.

    Подробнее о противостоянии двух клубов в финале читайте в материале «Фонтанки».

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