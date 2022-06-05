Седьмая игра «Зенита» и ЦСКА установила рекорд посещаемости Единой лиги ВТБ

Решающий, седьмой матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» на столичном стадионе «Мегаспорт» собрал 12 231 болельщика. Это рекорд для Единой лиги ВТБ.
Предыдущее достижение принадлежало полуфиналу «Жальгирис» (Литва) — «Локомотив» (Краснодар), который прошел в Каунасе в мае 2013 года. Тогда игру посетили 10 121 зритель.
Напомним, что счет в финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» 3–3. Победитель седьмой игры станет чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2021/22. По ходу игры петербургский клуб остался без главного тренера Хавьера Паскуаля из-за дисквалификации.
Подробнее о противостоянии двух клубов в финале читайте в материале «Фонтанки».