Седьмая игра «Зенита» и ЦСКА установила рекорд посещаемости Единой лиги ВТБ

Решающий, седьмой матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» на столичном стадионе «Мегаспорт» собрал 12 231 болельщика. Это рекорд для Единой лиги ВТБ.

Предыдущее достижение принадлежало полуфиналу «Жальгирис» (Литва) — «Локомотив» (Краснодар), который прошел в Каунасе в мае 2013 года. Тогда игру посетили 10 121 зритель.