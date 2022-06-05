    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.97eur65.92
    Главное об УкраинеПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На проспекте Стачек из-за ремонта закроют два трамвайных маршрута

    1586
    2 комментария

    В понедельник, 6 июня, в Кировском районе Петербурга начнётся следующий этап работ по ремонту трамвайных путей на проспекте Стачек. Из-за проводимых работ временно закроют два трамвайных маршрута, а остальные будут изменены.

    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили 5 июня в СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 6 по 20 июня будет закрыто движение трамваев от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта и от въезда в Трамвайный парк № 8 до Кронштадтского путепровода.


    Трамвай № 36 в указанный период времени будет ходить от Стрельны через улицу Маршала Казакова до Трамвайного парка № 8.

    Трамвай № 60, в свою очередь, временно будет ходить на участке от ЛЭМЗ до Трамвайного парка № 8.

    Трамваи № 52 и № 56 временно закроются.

    В качестве компенсационной меры для пассажиров продолжат работать:

    временный автобус № 1М: от конечной остановки «Кировский завод» по Корабельной ул., пр. Стачек, ул. Маршала Казакова до конечной остановки «Рынок «Юнона»;

    временный троллейбус № 12: от конечной остановки «Комсомольская пл.» по пр. Стачек, пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов до конечной остановки «Авангардная ул.».

    Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Piter Russo
    Вот почему 1м до кировского завода не пустить?
    Вполне бы мог на улице возрождение завернуть, до Говорова и на Васи Алексеева и снова на Стачек выруливать..
    274488045
    12 троллейбус итак ходил. Может его просто усилили ?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close