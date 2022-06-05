На проспекте Стачек из-за ремонта закроют два трамвайных маршрута

В понедельник, 6 июня, в Кировском районе Петербурга начнётся следующий этап работ по ремонту трамвайных путей на проспекте Стачек. Из-за проводимых работ временно закроют два трамвайных маршрута, а остальные будут изменены.
Как сообщили 5 июня в СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 6 по 20 июня будет закрыто движение трамваев от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта и от въезда в Трамвайный парк № 8 до Кронштадтского путепровода.
Трамвай № 36 в указанный период времени будет ходить от Стрельны через улицу Маршала Казакова до Трамвайного парка № 8.
Трамвай № 60, в свою очередь, временно будет ходить на участке от ЛЭМЗ до Трамвайного парка № 8.
Трамваи № 52 и № 56 временно закроются.
В качестве компенсационной меры для пассажиров продолжат работать:
— временный автобус № 1М: от конечной остановки «Кировский завод» по Корабельной ул., пр. Стачек, ул. Маршала Казакова до конечной остановки «Рынок «Юнона»;
— временный троллейбус № 12: от конечной остановки «Комсомольская пл.» по пр. Стачек, пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов до конечной остановки «Авангардная ул.».