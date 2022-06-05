На проспекте Стачек из-за ремонта закроют два трамвайных маршрута

В понедельник, 6 июня, в Кировском районе Петербурга начнётся следующий этап работ по ремонту трамвайных путей на проспекте Стачек. Из-за проводимых работ временно закроют два трамвайных маршрута, а остальные будут изменены.

Как сообщили 5 июня в СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 6 по 20 июня будет закрыто движение трамваев от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта и от въезда в Трамвайный парк № 8 до Кронштадтского путепровода.





Трамвай № 36 в указанный период времени будет ходить от Стрельны через улицу Маршала Казакова до Трамвайного парка № 8.

