«Прилагаю видеодоказательства». Кадыров показал уничтожение «американских орудий М777 в Лисичанске»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, сопроводив его комментарием, что это кадры уничтожения американских гаубиц в подконтрольном украинским войскам Лисичанске в Луганской области. Ролик опубликован в воскресенье, 5 июня.
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«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства... Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», — написал Кадыров.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении на окраине Киева нескольких танков Т-72 и другой бронетехники, размещённой в корпусах вагоно-ремонтного предприятия.