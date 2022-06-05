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    Боевые действия на Украине

    «Прилагаю видеодоказательства». Кадыров показал уничтожение «американских орудий М777 в Лисичанске»

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    5 комментариев

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, сопроводив его комментарием, что это кадры уничтожения американских гаубиц в подконтрольном украинским войскам Лисичанске в Луганской области. Ролик опубликован в воскресенье, 5 июня.

    Kadyrov_95

    «Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства... Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», — написал Кадыров.

    Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении на окраине Киева нескольких танков Т-72 и другой бронетехники, размещённой в корпусах вагоно-ремонтного предприятия.

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    Комментарии (5)

    sektor7
    Работайте, братья
    Kit.
    Почему на видео не церковь?
    Васисуалий Лошков
    красиво!!!только где там гаубицы?одному рамзанчику известно))
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