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    Боевые действия на Украине

    Российские войска обстреляли окраину Киева и сбили два украинских самолёта

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    ВКС России уничтожили на окраине Киева несколько танков Т-72 и другую бронетехнику, размещённую в корпусах вагоно-ремонтного предприятия. Об этом в ходе ежедневного брифинга 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Также, по его словам, в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой народной республики был сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме этого в районе Одессы российские ПВО уничтожили украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику, и ещё 10 беспилотных летательных аппаратов.

    В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 189 самолётов, 129 вертолётов, 1114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3419 единиц специальной военной автотехники, отчитались в Минобороны РФ.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил об ударах по новым объектам на Украине в случае поставок туда американских ракет дальнего действия.

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