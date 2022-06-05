Российские войска обстреляли окраину Киева и сбили два украинских самолёта

ВКС России уничтожили на окраине Киева несколько танков Т-72 и другую бронетехнику, размещённую в корпусах вагоно-ремонтного предприятия. Об этом в ходе ежедневного брифинга 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также, по его словам, в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой народной республики был сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме этого в районе Одессы российские ПВО уничтожили украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику, и ещё 10 беспилотных летательных аппаратов.
В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 189 самолётов, 129 вертолётов, 1114 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3419 единиц специальной военной автотехники, отчитались в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил об ударах по новым объектам на Украине в случае поставок туда американских ракет дальнего действия.