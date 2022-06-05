Российские войска обстреляли окраину Киева и сбили два украинских самолёта

ВКС России уничтожили на окраине Киева несколько танков Т-72 и другую бронетехнику, размещённую в корпусах вагоно-ремонтного предприятия. Об этом в ходе ежедневного брифинга 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Также, по его словам, в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск Донецкой народной республики был сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме этого в районе Одессы российские ПВО уничтожили украинский самолёт военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику, и ещё 10 беспилотных летательных аппаратов.

