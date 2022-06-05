Источник: Закон о Fan ID в России хотят отменить

В ближайшие дни в Госдуму должен поступить законопроект об отмене Fan ID. Как сообщает 5 июня сайт «Чемпионат.com», авторами документа выступили депутаты КПРФ.
«Мне ничего не известно об этом. Любая инициатива депутатов рассматривается и правительством, и администрацией президента, Государственной думой и в конце концов принимается всеми депутатами. Но любой депутат вправе выступить с любой инициативой. Если коллеги приняли такое решение — окей. Я об этом не слышал», — заявил по этому поводу председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Закон о Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года. Ранее стало известно, что домашний стадион футбольного клуба «Зенит» исключили из программы тестирования системы Fan ID в матчах первого круга сезона-2022/23.