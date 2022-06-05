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    Источник: Закон о Fan ID в России хотят отменить

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    2 комментария

    В ближайшие дни в Госдуму должен поступить законопроект об отмене Fan ID. Как сообщает 5 июня сайт «Чемпионат.com», авторами документа выступили депутаты КПРФ.

    «Мне ничего не известно об этом. Любая инициатива депутатов рассматривается и правительством, и администрацией президента, Государственной думой и в конце концов принимается всеми депутатами. Но любой депутат вправе выступить с любой инициативой. Если коллеги приняли такое решение — окей. Я об этом не слышал», — заявил по этому поводу председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

    Закон о Fan ID вступит в силу 1 июня 2022 года. Ранее стало известно, что домашний стадион футбольного клуба «Зенит» исключили из программы тестирования системы Fan ID в матчах первого круга сезона-2022/23.

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    Комментарии (2)

    wbons
    маски , фан ай ди, все отменили , как теперь с этим жить ?
    Alex000
    Fan ID - это что-то про управляемые вентиляторы?
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