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    Петербургский школьник погиб от удара током на базе отдыха в Ленобласти

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    Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели школьника из Петербурга в Приозерском районе Ленинградской области. Мальчика ударило током в трансформаторной будке, стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Экстренные службы на территорию базы отдыха в деревне Орехово вызвали накануне около половины девятого вечера. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать смерть 14-летнего подростка.

    По предварительным данным, мальчик катался с друзьями на велосипедах и во время остановки рискнул забраться в трансформаторную будку, где получил удар током.

    Погибший воспитывался в полной семье, жил и учился в центре Петербурга. Обстоятельства его гибели выясняет Следственный комитет Ленобласти.

    В конце мая его ровесник получил смертельную электротравму в Бокситогорском районе Ленобласти, взявшись рукой за провод. Опрошенные дети рассказали, что играли в прятки рядом с опорой высоковольтной линии, писали тогда 47news.

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