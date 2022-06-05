Прохладно, сухо и немного солнца. В Петербурге отличное время для прогулок

В воскресенье синоптики обещают петербуржцам и гостям города слегка прохладную погоду без осадков. Любителей прогулок порадует солнце и лёгкий ветерок, однако одеваться всё равно нужно теплее.
По данным Северо-Западного УГМС, 5 июня в городе на Неве ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный — со скоростью 2–4 метра в секунду. Температура воздуха рано утром удерживалась в районе 12 градусов тепла, в течение дня потеплеет до плюс 19.
Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит днём 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — около 55%.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода теперь считается нормальной для Северной столицы.