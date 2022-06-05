В Сибирь — по своей воле? Как Тобольск и Тюмень хотят заменить россиянам южные курорты и заграницу

В июне из Петербурга стартуют чартеры в Тобольск, а РЖД запускает туристический поезд «В Сибирь» из Москвы. Спрос пока ожиданий не оправдал, но перспективы есть, считают туроператоры.



А вот список причин поехать на Дальний Восток

«Фонтанка» протестировала подготовленный для туристов маршрут и рассказывает, чем «места не столь отдаленные» могут удивить, а чем рискуют отпугнуть искушенных в путешествиях жителей обеих столиц. Краткое резюме: Тобольску и Тюмени есть что показать, но над подачей еще нужно еще поработать.



Официальный туристический слоган Тюменской области «В Сибирь по своей воле», иронично отсылающий к истории «мест не столь отдаленных», в современных реалиях заиграл новыми красками: сначала пандемия, а потом прервавшееся международное сообщение и закрытие южных аэропортов заставляют россиян искать новые направления для путешествий.



О том, что посмотреть в Тобольске и Тюмени, подробно читайте в материале «Фонтанки» «Пять причин провести летний отпуск в Сибири». Если вкратце, регион готов удовлетворить спрос на рекреационный отдых (термальные источники в Тюмени и ее окрестностях), а также способен привести в восторг любителей истории и культурно-познавательного туризма (Тобольск, Музей Распутина в Покровском). Формируется и гастрономический бренд. Рестораны заново изобретают «сибирскую кухню», делая ставку на местные рыбные деликатесы и «дикое мясо», а также заигрывая со скандинавскими традициями и промышленным имиджем региона («суп с нефтью»).



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С помпой открытый в 2021 году аэропорт Ремизов и вышедший на экраны в 2018 году сериал «Тобол» добавили Тюменской области внимания туристов и туроператоров, а власти региона уже строят прогнозы кратного увеличения турпотока, делая ставку в том числе на туристов из обеих столиц.

Много званных

К 2030 году Тюменская область рассчитывает нарастить турпоток до 8 млн туристов в год, сообщил «Фонтанке» глава «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Дмитрий Пухов. Для сравнения, до пандемии регион посещало 3,3 млн человек, в 2021 году поток восстановился на 90%.



Пока большая часть туристов едет из соседних регионов — Свердловской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, Курганской и Челябинской областей, сообщал информационный центр правительства региона. Из Петербурга гостей не так много — 37 тысяч человек в 2021 году, чуть более 1% от общего потока.

Наиболее раскрученный туристический продукт — термальные курорты Тюмени и ее окрестностей. Так, по данным местных властей, из 190 тысяч гостей, приехавших на новогодние праздники, больше трети (68 тысяч) посетили термальные комплексы.



В «места не столь отдаленные» заносит и иностранных туристов (по оценкам властей, 3% турпотока). «Иностранцы [до пандемии] ехали отовсюду — из Китая, из Канады, Голландии, Финляндии», — говорит гид Любовь Витковская. Впрочем, в основном они приезжали в регион по работе и заодно смотрели достопримечательности, либо это были редкие индивидуальные туристы. «В местном музее встретила четырех француженок — бабушки, без гида, без языка. Рассказали, что во Франции вышла книжка «Транссибирская магистраль» — они купили [билеты] и поехали», — рассказывает Любовь Витковская.



Туристические власти Тюменской области делали ставку и на это направление: в музеях Тобольска все информационные таблички добросовестно переведены на английский язык. Пока об организованных группах из-за рубежа мечтать не приходится, но поток полностью не иссяк и в нынешних условиях. «Были туристы с Кипра, были из Турции, из Европы окольными путями через Армению все равно едут», — говорит гид.

Мало доехавших

Новое «окно в Сибирь» должен был распахнуть аэропорт Ремезов в Тобольске. Первая в современной истории России воздушная гавань, построенная с нуля для города с населением менее полумиллиона человек, заработала осенью 2021 года.



Здание терминала — новое, с иголочки. Пассажиров встречает комфортабельный «Ремезов экспресс», на котором можно добраться без остановок в центр города и заодно послушать аудиоэкскурсию. Запуск аэропорта позволил Тобольску стать более доступным для гостей из разных регионов, отмечает Дмитрий Пухов. Действительно, теперь, чтобы добраться до исторической столицы Сибири, не нужно тратить три часа на дорогу на автобусе или поезде из Тюмени — можно лететь напрямую.



Но что-то пошло не так. Авиакомпания Red Wings еще в декабре «на фоне пандемии и низкого спроса» на неопределенный срок прекратила выполнение рейсов Екатеринбург — Тобольск, а «Победа» отменила рейсы из Москвы. Впрочем, перевозчика можно понять: полеты из столицы, в отличие от региональных, не субсидируются государством.

Пока в расписании Ремезова рейсы в Москву, Казань, Новосибирск, Петербург. Из Северной столицы на регулярной основе в Тобольск трижды в неделю летает авиакомпания «Россия». В июне ожидается запуск чартерной программы из Северной столицы на борту Smartavia (оператор FUN&SUN). Но, по информации «Фонтанки», вместо пяти рейсов отправится всего два — 23 и 26 июня (плюс третий вывозной). Зато ожидается запуск «регулярки» из Екатеринбурга и Нижневартовска.



Почему не взлетело

В Fun&Sun не раскрывают количество проданных туров с прилетом в Тобольск, ссылаясь на коммерческую тайну. «Мы запускаем пилотный проект между регионами, может быть, далее мы планируем продолжать программы», — рассказала представитель оператора Ольга Иванова, комментируя сокращение рейсов.

Однако опрошенные «Фонтанкой» петербургские продавцы говорят, что желающих поехать на летний отдых в Тюмень и Тобольск пока единицы. «Число чартеров сократили, чтобы снизить убытки, потому что не продается», — прокомментировал Игорь Мазулов, генеральный директор компании «Петротур», выступающей одним из агентов Fun&Sun по продаже туров в Тюменскую область.

Главная проблема, что регион пока не успели раскрутить. «Направление изумительнее, потенциал колоссальный, хочется это донести, но это медленный и сложный процесс. Но пробовать надо. Казань тоже так начиналась, и Калининград не сразу взлетел», — комментирует Мазулов. Вторая причина — в самом Тобольске, где живет всего 100 тыс. человек, не оказалось достаточного числа желающих слетать в Петербург, так что борты оказались не полностью загруженными.



Еще одна сложность — недоработанность самого туристического продукта. «Цена более-менее нормальная (стоимость тура на четыре дня начинается от 25 тысяч рублей. — Прим. ред.), но потребителя размещение в отеле «2 звезды» отпугивает», — комментирует Игорь Мазулов.



Кроме того, жителям Северной столицы предлагают туры с акцентом на культурно-познавательный аспект. «Петербург и Тобольск роднит история царской семьи и Григория Распутина», — комментирует Ольга Иванова.

По мнению главы «Петротура», стоило делать больший акцент не только на истории, но и на термальных курортах. «Это то, чем можно отстроиться от конкурентов, Казани, Нижнего Новгорода. Термальные источники есть на Кавказе, к примеру в Адыгее, но сейчас с перевозками там плохо и они не обустроены, а в Тюмени инфраструктура очень развитая», — рассуждает он. К тому же четырех дней может оказаться недостаточно. «Но для такого продукта нужно минимум неделю, четыре дня не хватает», — говорит Игорь Мазулов.

Альтернативный туристический продукт в Сибирь также предлагает РЖД. Железнодорожные круизы по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва состоятся 10 июня и 8 июля. Цена за шестидневное путешествие стартует от 73 800 рублей.



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Личный опыт

Пока Тюменская область слабо заточена под самостоятельных туристов. Ряд топовых достопримечательностей недоступны для индивидуального посещения. К примеру, самостоятельный путешественник пока не сможет попасть в тематический парк «Тобол» — новый туристический аттракцион, оставшийся городу в наследство от съемок одноименного сериала. Группы набирают только туроператоры, вписаться, к примеру, в экскурсию от отеля не получится. Только в составе сборной экскурсии можно посетить и Музей Распутина в селе Покровском. Гастрономический хит — «суп с капелькой нефти», который подается в ресторане «Поварня» при Гостином дворе в Тобольске, тоже доступен только для групп от 10 человек по предзаказу.

С другой стороны, в групповых экскурсиях тоже случаются «перегибы». Например, в Тобольске визит в Гостиный двор предваряется выступлением ансамбля русских народных песен в национальных костюмах, в Тюмени экскурсия по городу начинается с чаепития с самоваром и хороводов. Возможно, такой этнографический элемент пришелся бы по вкусу туристам из Китая, но для среднестатистического петербуржца выглядит скорее китчем (спасает только то, что это действо сопровождается дегустацией местных настоек). Обязательное присутствие в программе «волшебной сосны», у которой надо загадать желание, и скульптуры собачки, которой с той же целью нужно потереть нос, тоже воспринимается анахронизмом.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выбор, «что показать», тоже не всегда очевиден. Например, в Тюмени восхитить путешественника из Северной столицы могли бы дома стиле деревянного модерна, но их во время экскурсии показали вскользь и по отдельной просьбе, тогда как много времени ушло на посещение парка аттракционов, монастырь и пресловутое чаепитие.

Но, безусловно, туризму в Тюменской области есть куда расти. В Тобольске власти региона стремятся сформировать единый туристический маршрут, объединяющий Верхний Посад и Нижний Посад, говорит Дмитрий Пухов. Но если Верхний Посад (Кремль, Гостиный двор, Воеводские палаты, Софийско-Успенский собор) уже выглядит, как визитная карточка города, то в Нижнем еще есть над чем поработать.

Благоустроенная детская площадка на Базарной площади и недавно открытый Музей семьи императора Николая II контрастируют с полуразрушенными историческими зданиями улицы Мира. В 2021 году их законсервировали, теперь ожидаются проекты реставрации. Сроки оцениваются десятилетиями, говорит гид Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Анастасия Праскунова. «Дом купца Баскина к 2023–2025 рассчитывали, остальные будут к 2030, наверное. Администрация много обещает нам, мы очень ждем», — комментирует она.

