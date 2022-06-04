Шаманы, Сталин-дворник и суп с нефтью. Пять причин провести летний отпуск в Сибири

Попробовать суп с нефтью, совершить путешествие во времени, принять участие в шаманских ритуалах, узнать, где Сталин подметал улицы, и как не попасть впросак — «Фонтанка» рассказывает, ради чего петербуржцам следует отправиться в Сибирь, как добраться и чего ожидать от путешествия.

Прежде чем выбрать Тобольск или Тюмень, посмотрите на Калининград.

С июня 2022 года из Петербурга стартует чартер в историческую столицу Западной Сибири — Тобольск. Он дополнит уже имеющиеся регулярные рейсы авиакомпании «Россия». В ходе пресс-тура в Тобольск и Тюмень, организованного Агентством туризма и продвижения Тюменской области, корреспондент «Фонтанки» оценил «туристический потенциал» региона.

Зачем ехать в Тобольск

Совершить путешествие во времени

Путешествие в Западную Сибирь, безусловно, «зайдет» любителям истории. Очевидный хит региона — Тобольск. Небольшой городок с населением около 100 тысяч человек не утратил очарования провинциальности, зато приобрел туристический лоск. За последние годы здесь запустили несколько новых музеев, обновили действующие экспозиции, благоустроили центр.



Поклонникам сериала «Тобол» будет интересно прогуляться по кремлю, построенному одним из главных персонажей — «сибирским Леонардо да Винчи» Семёном Ремезовым, и посетить одноименный тематический парк, воссоздающий образ города в XVIII веке.



В Тюремном замке Тобольска побывала чуть ли не половина учебника русской литературы. А вот автор «Конька-Горбунка» Пётр Ершов жил в Тобольске по своей воле и даже преподавал в местной гимназии другому знаменитому земляку — Дмитрию Менделееву.

В Тюмени тоже сохранилась старина. Основанный в начале XVII века Свято-Троицкий монастырь и купеческие дома в стиле деревянного модерна.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оценить местную кухню

Посетить Западную Сибирь можно рекомендовать и поклонникам гастрономического туризма. Кормят здесь так обильно, что тюменцы шутят, что у них поправилась даже мумия Ленина, эвакуированная в годы Великой Отечественной войны.



Но местные рестораны могут удивить подачей и необычными сочетаниями. Основа местной кухни — это рыба: нельма, муксун, стерлядка, пелядь. Местное ноу-хау — уха с нефтью. Также в почете дичь — олень, кабан, утка. Сибирские шеф-повара заигрывают и со скандинавской тематикой. В память об отправленных в Сибирь пленных шведах в меню ресторанов можно встретить фрикадельки из оленины, всевозможные сочетания дичи и ягод.

Также нужно обязательно попробовать народное лакомство — мороженые ягоды брусники со сгущенкой и кедровыми орехами.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отдохнуть на курорте

Тех, кто считает, что Сибирь — край вечной зимы, ждет сюрприз. Резко континентальный климат предполагает жаркое, хотя и короткое лето. Уже в конце мая температура может стремиться к +30°С.



Но курорты в Тюмени — круглогодичные. В регионе насчитываются десятки горячих минеральных источников, которые отличаются по составу воды, температуре и инфраструктуре. Большинство из них находится за городом. Но в самой Тюмени можно посетить огромный термальный курорт «Лето-Лето» с горячим бассейном под открытым небом, бассейном с искусственной волной, многочисленными джакузи, саунами и прочими спа-процедурами. На курорте «Верхний Бор» можно сочетать купание в горячих источниках и поход на пляж к местному озеру.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Изучить переплетение культур

Поездка в Сибирь была бы неполной без знакомства с культурой коренных народов региона. В мастерской Минсалима Тимергазеева можно узнать об истории косторезного промысла, мифах и легендах финно-угорских народов, населявших эти земли до прихода татар и русских, и даже принять участие в шаманских ритуалах.

Навык рукодельниц народов ханты и манси по плетению из крапивы вполне может пригодиться, если иностранные модные бренды решат окончательно покинуть Россию. В мастерской «Трава — огонь» в Гостином дворе заодно можно узнать, как правильно мыкаться и не попасть впросак — все выражения имеют непосредственное отношение к ткацкому делу.



О татарах, которые пришли в Сибирь раньше русских, и бухарских торговцах, которые вели здесь бизнес с незапамятных времен, напомнят мечети Тобольска и Тюмени. «Наследили» в истории и шведы, попавшие в русский плен после поражения под Полтавой. Они строили здания, учили местных детей музыке и языкам. Укрепленную ими стену Софийского взвоза жители Тобольска зовут «шведской стенкой».



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найти общее с Петербургом

В Тобольске как нигде чувствуется связь имперского Петербурга и «мест не столь отдаленных». В городе находится «Музей семьи Николая II», где император с супругой и детьми жил до того, как совершить последнее путешествие в Екатеринбург.

На пути из Тобольска в Тюмень — музей Распутина в его родном селе Покровском. Среди экспонатов — вещи, принадлежавшие Распутину, и предметы, эксплуатирующие его образ в массовой культуре, — от водки и горчицы до порножурналов.

Тюмень с Петербургом роднит стиль «модерн». Правда, в отличие от Северной столицы, он здесь не каменный, а деревянный. Наличники, вазоны, ниши, барельефы, колонны очаровывают буйством растительных орнаментов, свитков, геральдических и религиозных символов.



Еще одна «петербургская» достопримечательность Тюмени — памятник первой в истории «кошачьей мобилизации», когда жители Сибири отправляли своих усатых питомцев в переживший блокаду Ленинград — бороться с мышами.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как добраться и сколько стоит?

Из Петербурга в Тобольск трижды в неделю летают борта авиакомпании «Россия» — по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость билета от 5,5 тысячи рублей в одну сторону. Самостоятельных путешественников до центра города доставит автобус «Ремизов экспресс», в котором можно послушать аудиоэкскурсию. В Тюмень из Северной столицы летают «Россия», «Аэрофлот», RedWings, Smartavia, «Победа». Билеты обойдутся от 3,5 тысячи рублей в одну сторону.

В июне также начнется чартерная программа на самолетах Smartavia. На данный момент планируется запуск двух рейсов — 23 июня и 26 июня. Туры в Тюменскую область предлагает оператор FUN&SUN, купить путевку можно через агентскую сеть в Петербурге — «Петротур», «Невские сезоны», «Созвездие», «Бон тур», «Гуд Тайм Тур», «Акватория» и другие. Цены за четырехдневную экскурсионную программу начинаются от 25,9 тысячи рублей за человека в отеле две звезды (перелет включен).

ТОП-10 вещей, которые нужно сделать в Тобольске

Прогуляться по кремлю, насладиться панорамой со смотровой площадки, погулять по крепостной стене и полюбоваться на павлинов. Посмотреть на фрески Софийско-Успенского собора, а также узнать, почему его колокольню называют местной «пизанской башней» (спойлер: без Ремизова и шведов не обошлось). Спуститься по Софийскому взвозу и пересчитать ступени, внизу посидеть на одной скамейке с Менделеевым. Осмотреть Базарную площадь, пройтись по исторической улице Мира до Губернаторского дома (Музей Николая II). Поесть суп с нефтью в Гостином дворе (доступно для групп по предзаказу) или «уху-евшие пельмени» и тобольскую ромовую бабу, приготовленную по восстановленному рецепту XIX века. Переправиться через Иртыш. Моста в Тобольске нет, поэтому в летнее время жители могут попасть на другую сторону только по воде. Паром СП-20 ходит каждые полчаса, проезд бесплатный. Посетить тематический парк «Тобол», научиться барабанному бою, прокатиться на лошади и посмотреть спектакль в театре-райке. Погулять в ботаническом саду «Ермаково поле», посмотреть с отвесного берега на Чувашский мыс, место битвы войск Ермака и хана Кучума, именно с того ракурса, как ее запечатлел живописец Суриков. Посетить Тюремный замок, познакомиться с известными арестантами и их бытом. Желающие даже могут переночевать в хостеле «Узник» и поучаствовать в квесте «Побег из тюрьмы». Прогуляться по улице Семёна Ремезова, найти памятник женам декабристов, зайти в сквер Ершова с персонажами сказки «Конёк-Горбунок», заглянуть на историческое Завальное кладбище с могилами декабристов и Ершова. Найти всех «тобольских ангелов». Подсказка: небольшие скульптуры расположены возле основных достопримечательностей.

Топ-10 вещей, которые нужно сделать в Тюмени

Прогуляться по набережной Туры с четырехуровневым променадом, полюбоваться футуристичным Мостом Влюбленных. К услугам отдыхающих — деревянные лавочки, фуд-траки с едой и напитками, пристань прогулочных корабликов. Попробовать сибирские специалитеты — слабосоленый муксун и строганину — тонко нарезанные ломтики замороженной рыбы, которую перед употреблением непременно нужно густо посыпать солью и перцем. Продегустировать местные наливки. Посетить Музей Распутина в селе Покровское. Двухчасовая экскурсия его основательницы Марины Смирновой — эмоциональное размышление о том, как простой сибирский мужик стал ближайшим соратником императора. Сходить на Михайловский рынок, продегустировать сибирский пармезан, горгонзолу, качотту и другие сыры местного производства. Также продаются деликатесы из еловых шишек — от ирисок до варенья, настойки и местное пиво. Искупаться в термальных источниках. Выбрать курорт, экопарк или санаторий по вкусу и кошельку также можно на сайте официального туристического портала Тюмени. Восхититься архитектурой «деревянного модерна» Тюмени. Подсказка: большинство зданий находится в квартале между улицами Республики, Володарского, Дзержинского и набережной Туры. Информационными табличками снабжены далеко не все. Некоторые, увы, в плачевном состоянии. Посетить музей «Усадьба Колокольниковых» и узнать об истории тюменского купечества. Прогуляться по главной магистрали — улице Республики — и найти участок, который ежедневно подметал Сталин, когда находился в ссылке в Тюмени. Так, во всяком случае, утверждают местные экскурсоводы. Прокатиться на 37-метровом колесе обозрения и полюбоваться городом с высоты. Прогуляться по скверу Сибирских кошек и узнать, как местные хвостатые помогли жителям пережившего блокаду Ленинграда.