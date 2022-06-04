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    Между троллейбусом и автобусом на проезжую часть. ДТП с машиной полиции в Купчино попало на видео

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    Авария с участием пешехода и машиной полиции могла произойти из-за того, что молодой человек прошел между троллейбусом и автобусом, и был просто не виден.

    Как следует из записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», молодой человек мог быть просто вне зоны видимости: на дорогу он выскочил, пройдя между троллейбусом и автобусом. Общественный транспорт в момент ДТП стоял на остановке.

    По данным полицейского главка, авария произошла около полудня на Будапештской улице. Молодой человек проигнорировал наличие пешеходного перехода. Первую помощь ему оказывал водитель-полицейский. Сейчас пострадавший госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

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