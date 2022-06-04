Полицейская машина сбила петербуржца, забывшего про «зебру»

Петербуржец попытался перебежать проезжую часть вне «зебры» и попал под колеса полицейской машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня.

ДТП произошло около 12:20 на Будапештской улице. Молодой человек вышел из автобуса и, проигнорировав пешеходный переход, рванул по проезжей части в сторону, противоположную тротуару.

«Молодой человек попал под колеса патрульного автомобиля полиции, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора. Водитель-полицейский оказал молодому человеку первую помощь и вызвал бригаду скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

