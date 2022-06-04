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    Полицейская машина сбила петербуржца, забывшего про «зебру»

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    1 комментарий

    Петербуржец попытался перебежать проезжую часть вне «зебры» и попал под колеса полицейской машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня.

    ДТП произошло около 12:20 на Будапештской улице. Молодой человек вышел из автобуса и, проигнорировав пешеходный переход, рванул по проезжей части в сторону, противоположную тротуару.

    «Молодой человек попал под колеса патрульного автомобиля полиции, двигавшегося на разрешающий сигнал светофора. Водитель-полицейский оказал молодому человеку первую помощь и вызвал бригаду скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

    Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

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    Комментарии (1)

    07A
    Профилактика нарушений ПДД в действии.
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