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    Рынок наказал за «очень плохое предчувствие». Состояние Маска резко сократилось на $17 млрд

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    8 комментариев

    На фоне заявления о возможном сокращении персонала Tesla на 10 % состояние основателя компании Илона Маска уменьшилось почти на 17 млрд долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

    Рынок отреагировал на заявление самого богатого человека в мире падением стоимости акций Tesla больше чем на 5 %. Произошло это в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, Илон Маск потерял 16,9 млрд долларов.

    Тем не менее первое место в рейтинге богатейших людей мира основатель Tesla сохранил. По данным Forbes, в его активе 216,8 млрд долларов. Находящийся на втором месте основатель Amazon Джефф Безос отстает достаточно сильно — у него лишь 171 млрд долларов.

    Напомним, что накануне стало известно о письме Илона Маска к руководству компании Tesla. В нем глава компании поделился «очень плохими предчувствиями» по поводу состояния экономики в мире. Помимо этого, Маск распорядился прекратить набор новых сотрудников и сократить 10 % тех, кто уже работает.

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    Комментарии (8)

    bluxer
    Ничего он не потерял. Потому что ничего и не имел.
    07A
    Не верю, не верю!!!! Это все наверное РИА Новости пишет, Илон не в курсе! Маск святой, он финансовый гений! Тесла будущее всего человечества!!!! Сокращения персонала? Такое только в РФ! Каждого десятого? Ложь! Он набрал еще 5 тысяч украинцев! Плохие предчувствия? С чего бы это?
    Дежурный по объединению
    Прям как Аэрофлот. Или Аэрофлот меньше потерял увальняя пилотов со стюардессами?
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