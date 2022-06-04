Рынок наказал за «очень плохое предчувствие». Состояние Маска резко сократилось на $17 млрд

На фоне заявления о возможном сокращении персонала Tesla на 10 % состояние основателя компании Илона Маска уменьшилось почти на 17 млрд долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.



Рынок отреагировал на заявление самого богатого человека в мире падением стоимости акций Tesla больше чем на 5 % . Произошло это в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Таким образом, Илон Маск потерял 16,9 млрд долларов.