Рынок наказал за «очень плохое предчувствие». Состояние Маска резко сократилось на $17 млрд

На фоне заявления о возможном сокращении персонала Tesla на
Рынок отреагировал на заявление самого богатого человека в мире падением стоимости акций Tesla больше чем на
Тем не менее первое место в рейтинге богатейших людей мира основатель Tesla сохранил. По данным Forbes, в его активе 216,8 млрд долларов. Находящийся на втором месте основатель Amazon Джефф Безос отстает достаточно сильно — у него лишь 171 млрд долларов.
Напомним, что накануне стало известно о письме Илона Маска к руководству компании Tesla. В нем глава компании поделился «очень плохими предчувствиями» по поводу состояния экономики в мире. Помимо этого, Маск распорядился прекратить набор новых сотрудников и сократить