Самый богатый человек в мире. У Илона Маска «очень плохое предчувствие» насчет экономики

На днях миллиардер выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla и пригрозил увольнением тем, кто не будет ходить в офис.



«Каждый в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю <…> Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку <…> Чем выше ваша должность, тем заметнее должно быть ваше присутствие. Вот почему я так много жил на заводе — чтобы те, кто на линии, могли видеть, как я работаю рядом с ними. Если бы я этого не сделал, Tesla давно бы обанкротилась», — написал он (цитата по Reuters).