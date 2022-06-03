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    Самый богатый человек в мире. У Илона Маска «очень плохое предчувствие» насчет экономики

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    5 комментариев

    Миллиардер Илон Маск написал письмо к руководству компании Tesla, в котором рассказал, что у него «очень плохие предчувствия насчет мировой экономики». Об этом 3 июня сообщило агентство Reuters.

    Также в своем обращении Маск распорядился прекратить наём работников в компанию и сократить 10 % персонала, занятого в производстве электромобилей.

    На днях миллиардер выразил недовольство из-за удаленной работы в Tesla и пригрозил увольнением тем, кто не будет ходить в офис.

    «Каждый в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю <…> Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку <…> Чем выше ваша должность, тем заметнее должно быть ваше присутствие. Вот почему я так много жил на заводе — чтобы те, кто на линии, могли видеть, как я работаю рядом с ними. Если бы я этого не сделал, Tesla давно бы обанкротилась», — написал он (цитата по Reuters).

    В начале апреля журнал Forbes подсчитал, что в этом году основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 219 млрд долларов.

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    Комментарии (5)

    Алик-1
    Жуликоватый инноватор так много думал о будущем, что не замечал настоящего. И тут его осенило, что вместо Марса к нему придет северный пушной зверёк
    bugs-bunny
    А вот наш олигарх Прохоров продвигал всем 60-часовую неделю...
    Должен же кто-то платить за процветание страны.
    Савва Морозов
    что-то он знает...как говорят и российские власти.
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