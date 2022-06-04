Когда и ветер в радость. В Кронштадте парили над землей и вспоминали детство

Ветреные выходные стали плюсом для участников фестиваля в Кронштадте. Воздушные змеи витали в воздухе десятками. Посмотрите, это просто красиво.
В эти выходные, 4 и 5 июня, в форту Константин проходит фестиваль воздушных змеев. Крупнейшие участники достигают 30 метров. Это аж 6 легковых автомобилей.
В небе воздушные змеи выглядят гораздо меньше, чем на земле.
Масштаб становится ясен, когда мимо пролетает птица или змей только взлетает.
В любом случае воздушные змеи приносят радость и взрослым, и детям. Кажется, они уравнивают людей в возрасте.