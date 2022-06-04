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    Когда и ветер в радость. В Кронштадте парили над землей и вспоминали детство

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    1 комментарий

    Ветреные выходные стали плюсом для участников фестиваля в Кронштадте. Воздушные змеи витали в воздухе десятками. Посмотрите, это просто красиво.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    В эти выходные, 4 и 5 июня, в форту Константин проходит фестиваль воздушных змеев. Крупнейшие участники достигают 30 метров. Это аж 6 легковых автомобилей.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    В небе воздушные змеи выглядят гораздо меньше, чем на земле.

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    Масштаб становится ясен, когда мимо пролетает птица или змей только взлетает.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    В любом случае воздушные змеи приносят радость и взрослым, и детям. Кажется, они уравнивают людей в возрасте.

    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    gorizont_sobytiy
    Ну и пусть сверху зафиксируют вандализм и преступную реставрацию ООО «Револис» - любимую карманную организацию Администрации Кронштадского района - ограды на Флотской!!!!! Кто берет деньги от неё - сгорите от стыда!! «офицЭры»…))))
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