Хватило слова Путина. В мире начала дешеветь пшеница

Мировые цены на пшеницу устремились вниз и уже находятся на уровне двухмесячной давности, после того как президент России Владимир Путин одобрил использование украинских портов для экспорта продовольствия, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Как заявили 4 июня в ассоциации, на закрытии торгов Чикагской торговой палаты цена фьючерса на пшеницу снизилась на
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует», и предложил несколько вариантов. В том числе разминировать заблокированные порты или направить пшеницу через российские порты, Румынию или Белоруссию.