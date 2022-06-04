Хватило слова Путина. В мире начала дешеветь пшеница

Мировые цены на пшеницу устремились вниз и уже находятся на уровне двухмесячной давности, после того как президент России Владимир Путин одобрил использование украинских портов для экспорта продовольствия, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.



Как заявили 4 июня в ассоциации, на закрытии торгов Чикагской торговой палаты цена фьючерса на пшеницу снизилась на 10 % — до уровня 10,4 доллара за бушель ( 27,2 кг ). Дешевеет и кормовая кукуруза, за три дня она потеряла 6,4 % и теперь стоит 7,27 доллара за бушель.