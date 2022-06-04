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    Хватило слова Путина. В мире начала дешеветь пшеница

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    4 комментария

    Мировые цены на пшеницу устремились вниз и уже находятся на уровне двухмесячной давности, после того как президент России Владимир Путин одобрил использование украинских портов для экспорта продовольствия, сообщает итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

    Как заявили 4 июня в ассоциации, на закрытии торгов Чикагской торговой палаты цена фьючерса на пшеницу снизилась на 10 % — до уровня 10,4 доллара за бушель (27,2 кг). Дешевеет и кормовая кукуруза, за три дня она потеряла 6,4 % и теперь стоит 7,27 доллара за бушель.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует», и предложил несколько вариантов. В том числе разминировать заблокированные порты или направить пшеницу через российские порты, Румынию или Белоруссию.

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    Комментарии (4)

    252674901
    Волшебник Путин управляет и кукурузой!
    Ushat Pomoev
    Самыми доверчивыми в мире людьми неожиданно оказались зерновые трейдеры...
    07A
    Да Лошок, для тебя да. Мир может расслабить булки (это я про зерно). Пока.
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