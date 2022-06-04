Преодолели здравый смысл. Безбашенная троица залезла на мост Бетанкура ради селфи

О троице молодых людей, решивших сделать селфи с необычного ракурса, 4 июня «Фонтанке» рассказал читатель. Инцидент произошел в седьмом часу вечера. Двое девушек и молодой человек забрались на главные балки моста Бетанкура. Их высота составляет около 16 метров.



Подобные покорения «вершин» вопреки здравому смыслу случаются в Петербурге и иногда заканчиваются курьезами. Так, в сентябре 2021 года парочка решила устроить свидание на опоре Большеохтинского моста. Закончилось оно, конечно, романтично, но не в пользу кавалера: девушка оказалась в объятиях спасателей. Паре потребовалась помощь, чтобы слезть.

