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    Преодолели здравый смысл. Безбашенная троица залезла на мост Бетанкура ради селфи

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    Троица молодых людей решила покорить мост Бетанкура, взобравшись на самую высокую его часть. Жизнью рисковали ради красивой картинки.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    О троице молодых людей, решивших сделать селфи с необычного ракурса, 4 июня «Фонтанке» рассказал читатель. Инцидент произошел в седьмом часу вечера. Двое девушек и молодой человек забрались на главные балки моста Бетанкура. Их высота составляет около 16 метров.

    Подобные покорения «вершин» вопреки здравому смыслу случаются в Петербурге и иногда заканчиваются курьезами. Так, в сентябре 2021 года парочка решила устроить свидание на опоре Большеохтинского моста. Закончилось оно, конечно, романтично, но не в пользу кавалера: девушка оказалась в объятиях спасателей. Паре потребовалась помощь, чтобы слезть.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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