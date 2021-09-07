Молодая пара решила проверить чувства высотой. Они устроили свидание на опоре Большеохтинского моста, но автомобилисты вызвали МЧС.
Очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» 7 сентября сообщают о парочке любителей острых ощущений, которые около восьми часов вечера накануне забрались на опору переправы над Невой.
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Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Петербурга, около 19:45 в дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что двое молодых людей поднимаются на конструкции Большеохтинского моста. К месту были направлены спасатели, в том числе на катере. В итоге молодой человек спустился с конструкций моста самостоятельно, его спутницу во время спуска страховали спасатели.
Очевидцы засняли операцию по снятию с моста девушки. Её страховал спасатель. Мужчина обвязал её веревкой и помог преодолеть узкие места на опоре.