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    ЦСКА не дает болельщикам БК «Зенит» купить билеты на решающую игру финала

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    2 комментария

    Болельщики баскетбольного клуба «Зенит» жалуются в социальных сетях на невозможность купить билеты на решающую, седьмую игру финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА, которая пройдет 5 июня в Москве. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе армейцев, положенную по регламенту квоту они отправили в «Зенит», а те, в свою очередь, уже должны её распределить.

    Генеральный директор Александр Церковный отчасти подтвердил эту информацию, в то же время он заметил, что купить дополнительные билеты им не позволили, несмотря на большой ажиотаж.

    «Минимум билетов, предусмотренный регламентом, мы получили. К сожалению, организаторы не смогли нам предоставить возможность выкупить ни одного билета свыше регламентной квоты, а у нас только от клуба выделено 5 автобусов для фанатов, сотни добираются самостоятельно, сотни заявок от московских болельщиков «Зенита» присоединиться к фан-сектору, которые мы не можем удовлетворить. Семьи игроков, сотрудники клуба, обязательные места по спонсорским договорам — всё это невозможно уместить в 50 мест на трибуну и 200 для фанатов на самом верхнем ярусе. Я уж не говорю о представительских функциях, которые мы не можем выполнить, приобретая места на паркете», — заявил Церковный.

    Напомним, что счет в финальной серии 3–3. Седьмая игра в Москве станет решающей, которая определит чемпиона сезона 2021/21. Подробнее о противостоянии двух команд читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (2)

    zelf
    Ничего удивительного. Квота есть квота. Ажиотаж большой. Я на сайте успел купить на обычную трибуну. Все билеты в момент разлетелись, как впрочем и у нас на шестую игру. Всё равно из Перербурга достаточно много людей едет и мы поддержем команду. Победы, Зенит!
    alexpv
    Какой ужас,что творится!)
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