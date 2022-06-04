ЦСКА не дает болельщикам БК «Зенит» купить билеты на решающую игру финала

Болельщики баскетбольного клуба «Зенит» жалуются в социальных сетях на невозможность купить билеты на решающую, седьмую игру финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА, которая пройдет 5 июня в Москве. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе армейцев, положенную по регламенту квоту они отправили в «Зенит», а те, в свою очередь, уже должны её распределить.



Генеральный директор Александр Церковный отчасти подтвердил эту информацию, в то же время он заметил, что купить дополнительные билеты им не позволили, несмотря на большой ажиотаж.

«Минимум билетов, предусмотренный регламентом, мы получили. К сожалению, организаторы не смогли нам предоставить возможность выкупить ни одного билета свыше регламентной квоты, а у нас только от клуба выделено 5 автобусов для фанатов, сотни добираются самостоятельно, сотни заявок от московских болельщиков «Зенита» присоединиться к фан-сектору, которые мы не можем удовлетворить. Семьи игроков, сотрудники клуба, обязательные места по спонсорским договорам — всё это невозможно уместить в 50 мест на трибуну и 200 для фанатов на самом верхнем ярусе. Я уж не говорю о представительских функциях, которые мы не можем выполнить, приобретая места на паркете», — заявил Церковный.