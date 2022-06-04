К делу о «японском» воспитании петербургских детей подключился СК

Проверку в отношении гражданина Японии, который подозревается в истязании детей, проводит Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу 4 июня.



Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка в отношении 52-летнего отчима троих детей ведется по признакам статьи 117 (истязание) Уголовного кодекса. Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.