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    Фигурант «дела Литвиненко» умер от последствий COVID-19

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    Предприниматель Дмитрий Ковтун, один из фигурантов дела о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании, скончался в результате тяжелой болезни. Об этом 4 июня сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в своем телеграм-канале.

    По его словам, смерть была скоропостижной и связана с коронавирусной инфекцией.

    Напомним, что Александр Литвиненко скончался в 2006 году в Великобритании в результате отравления радиоактивным веществом — полонием-210. Проводившая расследование британская сторона пришла к выводу, что версия о вмешательстве другого государства «правдоподобна». Помимо этого, британцы пришли к выводу о том, что к произошедшему якобы могли быть причастны Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.

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