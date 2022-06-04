Фигурант «дела Литвиненко» умер от последствий COVID-19

Предприниматель Дмитрий Ковтун, один из фигурантов дела о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании, скончался в результате тяжелой болезни. Об этом 4 июня сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в своем телеграм-канале.



По его словам, смерть была скоропостижной и связана с коронавирусной инфекцией.

