ЕСПЧ допустил виновность России в смерти Литвиненко

Европейский суд по правам человека в постановлении по жалобе вдовы Александра Литвиненко допустил виновность России в смерти бывшего офицера ФСБ в Великобритании.



«Суд сделал выводы из отказа властей Российской Федерации предоставить документы национального расследования <...>. Убийство Литвиненко вменяется в вину России», — сообщается 21 сентября на сайте суда в Страсбурге.



В своем решении судьи ссылаются на проведенное в Великобритании расследование, где версия вмешательства другого государства называется «правдоподобной». Также британцы пришли к выводу о возможном участии Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, действовавших якобы как «агенты российского государства». В ЕСПЧ отмечают, что российская сторона не предприняла «серьезных попыток», чтобы опровергнуть выводы британцев.



Москва должна выплатить заявителю — Марине Литвиненко — 100 000 евро в качестве компенсации, а также оплатить судебные издержки в 22 500 евро.

