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ЕСПЧ допустил виновность России в смерти Литвиненко

Европейский суд по правам человека в постановлении по жалобе вдовы Александра Литвиненко допустил виновность России в смерти бывшего офицера ФСБ в Великобритании.

«Суд сделал выводы из отказа властей Российской Федерации предоставить документы национального расследования <...>. Убийство Литвиненко вменяется в вину России», — сообщается 21 сентября на сайте суда в Страсбурге.

В своем решении судьи ссылаются на проведенное в Великобритании расследование, где версия вмешательства другого государства называется «правдоподобной». Также британцы пришли к выводу о возможном участии Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, действовавших якобы как «агенты российского государства». В ЕСПЧ отмечают, что российская сторона не предприняла «серьезных попыток», чтобы опровергнуть выводы британцев.

Москва должна выплатить заявителю — Марине Литвиненко — 100 000 евро в качестве компенсации, а также оплатить судебные издержки в 22 500 евро.

Александр Литвиненко скончался в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом — полонием-210. Британское правосудие назвало его убийцей Андрея Лугового, бывшего охранника Березовского и бывшего офицера Главного управления охраны РФ. Сам Луговой отрицает участие в отравлении.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Бремя предоставления доказательств лежит на стороне обвинения? Не, не слышали. "Весьма вероятно"- новый порядок в юриспуденции. Не доказал, что выдвинутые против тебя highly likely обвинения неправомочны? Виновен. Презумпция виновности.
zlopopik
Готовят томики для Гааги.
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