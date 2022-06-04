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    Киллер признался. Следствие выходит на арест застрелившего бизнесмена в центре Москвы

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    4 комментария

    Свидетельские показания и множество доказательств вынудили молодого киллера признаться в убийстве в центре Москвы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте. Об этом 4 июня сообщает ГСУ СК по Москве.

    Преступление произошло поздним вечером 2 июня в одном из дворов жилого дома по Комсомольскому проспекту. Именно там обнаружили тело 62-летнего бизнесмена с множеством огнестрельных ранений. Были возбуждены два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

    Предполагаемому киллеру 24 года. Обнаружили его очень быстро на Юго-Востоке столицы. В ходе проверки показаний на месте преступления он подробно рассказал, как совершил убийство.

    Меру пресечения мужчине будет избирать Хамовнический районный суд Москвы.

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    Комментарии (4)

    lykov20
    Армянина убили?
    07A
    А что будет? То ли?
    Teo Piter
    Дешевый, наверное…
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