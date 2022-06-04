Киллер признался. Следствие выходит на арест застрелившего бизнесмена в центре Москвы

Свидетельские показания и множество доказательств вынудили молодого киллера признаться в убийстве в центре Москвы. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте. Об этом 4 июня сообщает ГСУ СК по Москве.



Преступление произошло поздним вечером 2 июня в одном из дворов жилого дома по Комсомольскому проспекту. Именно там обнаружили тело 62-летнего бизнесмена с множеством огнестрельных ранений. Были возбуждены два уголовных дела: по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).