Зарезал в ходе ссоры. В Подмосковье задержали подростка, убившего сверстницу

В Московской области задержан подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы. Об этом 4 июня сообщает ГСУ СК по региону.



Трагедия произошла накануне вечером. В селе Немчиновка нашли тело 17-летней девочки с множеством ножевых ранений.

В СК уточняют: по предварительным данным, школьница проводила вечер пятницы в компании знакомых сверстников. В какой-то момент она осталась наедине с одним из них. Вспыхнула ссора, в ходе которой подросток нанес девушке смертельные раны. После этого юноша сбежал с места преступления.