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    Зарезал в ходе ссоры. В Подмосковье задержали подростка, убившего сверстницу

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    2 комментария

    В Московской области задержан подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы. Об этом 4 июня сообщает ГСУ СК по региону.

    Трагедия произошла накануне вечером. В селе Немчиновка нашли тело 17-летней девочки с множеством ножевых ранений.

    В СК уточняют: по предварительным данным, школьница проводила вечер пятницы в компании знакомых сверстников. В какой-то момент она осталась наедине с одним из них. Вспыхнула ссора, в ходе которой подросток нанес девушке смертельные раны. После этого юноша сбежал с места преступления.

    Подростка удалось оперативно задержать и допросить.

    Напомним, что, по данным СМИ, убийца и жертва могли некоторое время встречаться. Убитая девушка якобы дочь заместителя министра по строительству Московской области.

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    Комментарии (2)

    07A
    Вот такое население свободной России будущего воспитал Лешенька Кировлес. Эгоисты в кубе, думающие что мир вращается вокруг них. Любое столкновение с реальностью вызывает истерику. Девушку жалко.
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