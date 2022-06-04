В Подмосковье убили школьницу. Убийца мог быть ревнивцем, а жертва – дочерью замминистра по строительству региона

Девушку-подростка нашли убитой в селе Ромашково Московской области. На ее теле нашли колото-резаные раны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.
ело 17-летней девушки обнаружили в заброшенном здании. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) УК РФ.
Как сообщает Star Hit со ссылкой на телеграм-канал 112, девушка пошла гулять с друзьями и встретила молодого человека. По одной из версий, он был ее молодым человеком.
Юноша предложил провести время в заброшенном доме в лесу. Молодые люди в какой-то момент остались тет-а-тет, но потом девушка перестала выходить на связь. Ее отец забил тревогу и начал поиски. Спасти девушку не удалось.