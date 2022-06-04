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    Южные аэропорты принимать не будут. В России продлили ограничения на полеты

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    5 комментариев

    Режим ограничения полетов в южные аэропорты России снова продлен. Об этом 4 июня сообщает Росавиация.

    Ограничения сохранятся до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года.

    Временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

    В качестве альтернативных маршрутов рекомендовано организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

    Напомним, что, несмотря на закрытие аэропортов, работа по подготовке к приему пассажиров в них проводится. Например, в Крыму в ожидании открытия неба к приему рейсов подготовили второй аэропорт. Это Бельбек, что находится недалеко от Севастополя.

    Ограничения на полеты были введены с начала специальной военной операции на Украине.

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    Комментарии (5)

    274637451
    на руках у украинцев еще есть неучтенные стингеры.
    поэтому аэропорты и прикрыты.
    какой нибудь недоумок возьмет да и запустит...
    все просто. государь о Вас беспокоится.
    266150460
    Похоже, все ещё ждут анонсированного Симоньян военного парада в Киеве. Уже и раков всех на гору загнали, а парад все не начинается…
    Дежурный по объединению
    Десамолетизация юга России идёт по Плану.
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