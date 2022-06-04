Южные аэропорты принимать не будут. В России продлили ограничения на полеты

Временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Ограничения сохранятся до 03:45 по московскому времени 12 июня 2022 года.

Режим ограничения полетов в южные аэропорты России снова продлен. Об этом 4 июня сообщает Росавиация .

В качестве альтернативных маршрутов рекомендовано организовать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

Напомним, что, несмотря на закрытие аэропортов, работа по подготовке к приему пассажиров в них проводится. Например, в Крыму в ожидании открытия неба к приему рейсов подготовили второй аэропорт. Это Бельбек, что находится недалеко от Севастополя.



Ограничения на полеты были введены с начала специальной военной операции на Украине.