Дождливо и прохладно. Периферия циклона обещает Петербургу даже грозы

Суббота в Петербурге теплой не будет. Солнце выглянет, но от дождя всё равно придется спасаться.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 4 июня в Петербурге ожидается до плюс 16–18 градусов. Относительное тепло будет сопровождаться кратковременными дождями. В некоторых районах — грозами.



Сегодня Петербург останется на периферии циклонического вихря, рассказывает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температурные значения дня близки к климатической норме.