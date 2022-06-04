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    Дождливо и прохладно. Периферия циклона обещает Петербургу даже грозы

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    Суббота в Петербурге теплой не будет. Солнце выглянет, но от дождя всё равно придется спасаться.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 4 июня в Петербурге ожидается до плюс 16–18 градусов. Относительное тепло будет сопровождаться кратковременными дождями. В некоторых районах — грозами.

    Сегодня Петербург останется на периферии циклонического вихря, рассказывает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температурные значения дня близки к климатической норме.

    В воскресенье, 5 июня, погода обещает быть аналогичной: около плюс 18 градусов и с дождями.

    Напомним, днем 4 июня в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за возможных гроз.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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