Непогода потренировалась на Москве и идёт к нам. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с непогодой, которая ожидается в субботу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Смольного.
«По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.
«Жёлтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.
Сегодня в Петербурге возможны кратковременные дожди. Грозы гремят к востоку от города: в восточных районах Ленобласти, Вологодской области, Карелии.
Сильные ливни с грозами прошли сегодня в Москве и Московской области. В некоторых районах столицы менее чем за час выпало, по данным РИА Новости, до 16 мм осадков, это больше 20% от месячной нормы.