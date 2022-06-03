Непогода потренировалась на Москве и идёт к нам. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с непогодой, которая ожидается в субботу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Смольного.

«По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

