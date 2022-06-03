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    Непогода потренировалась на Москве и идёт к нам. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности

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    В Санкт-Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности в связи с непогодой, которая ожидается в субботу. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Смольного.

    «По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 4 июня до 23 часов 4 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

    «Жёлтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

    Сегодня в Петербурге возможны кратковременные дожди. Грозы гремят к востоку от города: в восточных районах Ленобласти, Вологодской области, Карелии.

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    Сильные ливни с грозами прошли сегодня в Москве и Московской области. В некоторых районах столицы менее чем за час выпало, по данным РИА Новости, до 16 мм осадков, это больше 20% от месячной нормы.

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