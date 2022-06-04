Будет как McDonald’s? В Ростуризме увидели «окно возможностей» после ухода Marriott

«В целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма». Именно так отреагировали в Ростуризме на решение руководства сети отелей Marriott о «приостановке деятельности в России». Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой.
«Это как с Букингом: в целом жаль, понимаем их вклад в развитие туризма. Главное, что все отели продолжат работать», – говорится в сообщении.
Зарина Догузова также рассказала, что сейчас появляются дополнительные возможности для отельных сетей России.
«А ещё сегодня открываются дополнительные возможности для наших отельных сетей, которых уже сейчас не мало, а скоро, я уверена, будет ещё больше. Мы сосредоточимся на их поддержке и развитии», – подчеркнула она.
Ранее «Фонтанка» писала, что сеть гостиниц Marriott решила приостановить деятельность в России после 25 лет работы на рынке. Что именно подразумевается под «приостановкой деятельности» – неизвестно. Всего сеть Marriott International в России насчитывает более 20 отелей.