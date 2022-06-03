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    Сеть отелей Marriott решила приостановить деятельность в России

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    2 комментария

    Сеть гостиниц Marriott решила приостановить деятельность в России после 25 лет работы на рынке. Об этом говорится в заявлении компании от 3 июня.

    «Недавно объявленные ограничения в США, Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке. Мы приняли решение приостановить все международные операции Marriott в России», — подчеркнули в компании.

    В чем именно будет заключаться «уход», оператор не пояснил, но отметил, что «процесс приостановки деятельности на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, является сложным».

    В Marriott отметили, что они по-прежнему поддерживают партнеров на Украине и в России, в том числе обеспечивают трудоустройство сотрудников за пределами стран, непосредственно затронутых военными действиями. Компания выделила $1 млн из внутренних фондов для оказания помощи сотрудникам и их семьям.

    Всего сеть Marriott International в России насчитывает более 20 отелей. Пять отелей, которые работают под брендами Marriott в Москве, принадлежат «Сафмару» Михаила Гуцериева — Marriott Royal Aurora, Marriott Tverskaya, Marriott Grand Hotel, Sheraton Palace и National, a Luxury Collection Hotel. Этими отелями управляет британская Interstate Hotels & Resorts.

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    Комментарии (2)

    Narativ
    «На Руси предшественники первых гостиниц — «ямы» — появились в Средние века. Они располагались на расстоянии конного перехода друг от друга.»
    Ну вот оно -импортозамещение- в действии. Возвращаемся к истокам, к исконно- посконному. Яма - пять звезд, все включено.
    Денеб
    До свидания, Marriott! Здравствуй народный хостел!
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