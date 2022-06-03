Сеть отелей Marriott решила приостановить деятельность в России

Сеть гостиниц Marriott решила приостановить деятельность в России после 25 лет работы на рынке. Об этом говорится в заявлении компании от 3 июня.



«Недавно объявленные ограничения в США, Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке. Мы приняли решение приостановить все международные операции Marriott в России», — подчеркнули в компании.

