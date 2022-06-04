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    Пострадали отец и сын. В ДТП с мотоциклом в Петербурге водитель каршеринга не увидел знак

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня, полицейские узнали об аварии в 22:21 накануне вечером.

    Установлено, что 31-летний водитель легкового автомобиля не выполнил требование дорожного знака, который предписывал поворот только направо, и проехал прямо, что привело к ДТП.

    За рулём мотоцикла, добавили там, находился 31-летний мужчина, 14-летний пассажир – его сын.

    Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», водитель мотоцикла, по предварительным данным, получил тяжелые травмы. Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

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