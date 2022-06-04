Пострадали отец и сын. В ДТП с мотоциклом в Петербурге водитель каршеринга не увидел знак

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня, полицейские узнали об аварии в 22:21 накануне вечером.



Установлено, что 31-летний водитель легкового автомобиля не выполнил требование дорожного знака, который предписывал поворот только направо, и проехал прямо, что привело к ДТП.

