Пострадали отец и сын. В ДТП с мотоциклом в Петербурге водитель каршеринга не увидел знак

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня, полицейские узнали об аварии в 22:21 накануне вечером.
Установлено, что 31-летний водитель легкового автомобиля не выполнил требование дорожного знака, который предписывал поворот только направо, и проехал прямо, что привело к ДТП.
За рулём мотоцикла, добавили там, находился 31-летний мужчина, 14-летний пассажир – его сын.
Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», водитель мотоцикла, по предварительным данным, получил тяжелые травмы. Подросток находится в состоянии средней степени тяжести.