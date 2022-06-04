7 хитрых способов отстирать самые безнадежные пятна от крови, кофе и травы — это реально работает

Выводим сложные пятна правильно и быстро Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Часто пятна от травы или чернил выглядят неприступно, но спешим вас обрадовать — на каждое безнадежное пятно найдется свой народный способ. Специально для Wday.ru менеджер категории стиральных машин Hotpoint Indesit Whirlpool Лилия Семчук рассказала, как вывести въевшиеся загрязнения от крови, травы, жира, чернил и кофе.

Конечно, ключ к выведению любого пятна — вовремя его заметить. Поэтому старайтесь удалять пятна сразу после обнаружения. Также всегда просматривайте одежду перед стиркой, особенно если речь идет о детских вещах.

Самое главное после обнаружения пятен постараться определить их происхождение и действовать в соответствии с инструкцией. Пятна от травы, напитков, ягод тяжело отстирать обычным порошком, поэтому их нужно обработать специальными средствами до погружения в стиральную машину.

Пятна от травы

С пятном от травы хотя бы раз в жизни сталкивалась каждая семья, особенно если в ней есть дети. Эксперт советует: чтобы убрать пятно с джинсов, воспользуйтесь хозяйственным мылом. Если добиться идеального результата не получилось, сделайте раствор из одного литра воды и одной столовой ложки нашатырного спирта, промокните им пятно и немного потрите губкой. Хлопковую ткань спасет смесь из лимонного сока с солью, которой надо намочить материю. Чтобы вывести пятно с шелка, капните несколько капель нашатыря или перекиси водорода.

Пятна от чая и кофе — Если вы обнаружили на блузке пятна от чая или кофе, не стоит бить тревогу, ведь справиться с ними — дело нехитрое. Достаточно смочить пятна отбеливателем, оставить изделие на 2–3 минуты и постирать. Во время стирки обращайте внимание на режим стиральной машины и отдавайте предпочтение щадящим программам, которые сохранят изначальный цвет ткани, подвергшейся обработке отбеливателем, — объясняет Лилия Семчук. Пятна от пота Для удаления пятен со следами пота сделайте раствор из жидкости для мытья посуды, перекиси водорода и соды. Смешайте столовую ложку жидкости для мытья посуды, 3–4 столовые ложки перекиси водорода и 2 столовые ложки соды. После нанесения смеси на пятно немного подождите и отправляйте одежду в стирку.

Пятна от чернил Отстирать засохшее чернильное пятно практически невозможно, поэтому действуйте на опережение и приступайте к выведению как можно раньше. Для этого смочите ватный тампон в спирте, а затем сделайте несколько постукивающих движений по загрязненному участку. В качестве альтернативы можно нанести на пятно смесь из винного и нашатырного спиртов в соотношении 1:1. Пятна от жира Эксперт советует: для выведения свежего жирного пятна вам понадобятся утюг и бумажные полотенца. С двух сторон от пятна подложите 2–3 слоя бумажных полотенец и прогладьте изделие сильно нагретым утюгом с двух сторон по два раза.

Пятна от крови Часто кровь впитывается в ткань, если вы упали или поранили руку. Чтобы удалить пятно, смешайте холодную воду с винной кислотой и нанесите на место загрязнения, а затем отправьте вещь в стирку. Также можно капнуть на пятно немного нашатырного спирта, оставить на 10–15 минут, смыть и постирать изделие. Пятна от ягод, фруктов и соков — Лето — время витаминов, микроэлементов и… пятен от ягод и фруктов, которые сопровождают этот поток полезных веществ. Свежее пятно посыпьте солью, чтобы оно не увеличилось, а затем смочите кипятком. Для полного избавления намочите ватный диск столовым уксусом, промокните участок, а затем постирайте изделие в холодной воде. Такая схема поможет вам и в случае с пятнами от сока, — объясняет Лилия Семчук.

Если времени на борьбу с отдельными пятнами не хватает, попробуйте использовать специальные режимы для удаления наиболее въевшихся загрязнений, которые предусматривают современные модели стиральных машин. Поищите в своей функции «Удаление пятен» или «Удаление пятен экспресс». Возможно, этого будет достаточно.

Не надо так Одна из распространенных ошибок, которые совершают многие хозяйки, — пытаться отстирать пятна бензина и масла в стиральной машинке. Растительное масло, бензин, спирт, растворитель — что у них общего? То, что они легко загораются. Именно поэтому вещи, испачканные этими веществами, класть в машинку нельзя. Сперва нужно постараться максимально смыть пятно вручную и обработать пятновыводителем. Иначе оно только расползется.