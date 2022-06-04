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    Пробираться с Петроградской стороны в центр Петербурга придется в объезд

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    5 комментариев

    Водителям в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга 4 и 5 июня стоит быть готовыми к пробкам и необходимости искать объездные пути. Часть улиц, набережных и основные мосты перекроют для проведения любительской велогонки.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Перекрывать дороги будут постепенно. Часть улиц в районе Адмиралтейства, на стрелке Васильевского острова и на Петроградской стороне уже закрыты с 6 часов утра. Следующая порция ограничений вступит в силу в полдень. К восьми часам вечера будут действовать уже все, в том числе закроют Дворцовый, Троицкий, Гренадерский и Сампсониевский мосты, набережные от Английской до Синопской, от Университетской до Макарова и от Кронверкской до Аптекарской.

    Подробный список перекрытий читайте здесь. Действовать они будут до восьми утра воскресенья.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии (5)

    SU LUX INN
    велосипеды Запретить! не проехать из-за них по Городу, вечно под колеса лезут!
    Huga Birchtree
    Глупыцы! Катание на велосипеде приятнее проводить за городом, где много кислорода и безпылие. Неудобство городским жителям лишь и негативное к велосипедистам.
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