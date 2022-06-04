Пробираться с Петроградской стороны в центр Петербурга придется в объезд

Водителям в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга 4 и 5 июня стоит быть готовыми к пробкам и необходимости искать объездные пути. Часть улиц, набережных и основные мосты перекроют для проведения любительской велогонки.
Перекрывать дороги будут постепенно. Часть улиц в районе Адмиралтейства, на стрелке Васильевского острова и на Петроградской стороне уже закрыты с 6 часов утра. Следующая порция ограничений вступит в силу в полдень. К восьми часам вечера будут действовать уже все, в том числе закроют Дворцовый, Троицкий, Гренадерский и Сампсониевский мосты, набережные от Английской до Синопской, от Университетской до Макарова и от Кронверкской до Аптекарской.
Подробный список перекрытий читайте здесь. Действовать они будут до восьми утра воскресенья.