Фестиваль цветов, бал национальностей и велогонка вытеснят машины из центра Петербурга в выходные

В выходные 4 и 5 июня, а также несколько дней на следующей неделе центр Петербурга будут перекрывать для различных мероприятий. Об этом 3 июня напоминает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.
На площади Островского пройдет Международный фестиваль цветов. Там уже введен запрет на остановку транспорта на участке площади от Невского проспекта до переулка Крылова и в самом переулке, который будет действовать до конца дня 3 июня, а с полуночи 4 июня и до 22:00 12 июня парковаться запретят и на площади, и в переулке, и на улице Зодчего Росси. Движение при этом перекроют:
- с 0:00 4 июня до 11:59 9 июня и с 0:00 10 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6;
- 9 июня с 12:00 до 23:59 — на площади Островского и в переулке Крылова.
Для проведения «Санкт‑Петербургского бала национальностей» с 0:01 4 июня до 12:00 6 июня перекроют проезд по Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту. На этот же срок запретят парковку на Адмиралтейском проспекте вдоль Исаакиевской площади и на самой площади вдоль дома 1 по Вознесенскому.
Любительская велогонка La Strada подвинет автомобилистов не только в центре, но и на Васильевском острове и Петроградской стороне. Для проведения мероприятия будут перекрывать движение транспорта:
- с 06:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Галерной улице от Замятина переулка до Сенатской площади, Биржевому проезду, Троицкой площади П. С., Мичуринской улице от Пеньковой улицы до Петровской набережной, Казарменному переулку, улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной, Адмиралтейскому проезду, Водопроводному, Таможенному и Филологическому переулкам, Тифлисской улице от Тифлисского переулка до набережной Макарова, Кричевскому переулку, Гагаринской улице от Шпалерной улицы до набережной Кутузова;
- с 12:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Конногвардейскому бульвару от Замятина переулка до Сенатской площади, 2–3-й и 4–5-й линиям В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О., Большому проспекту В. О. от 2–3-й линий В. О. до 4–5-й линий В. О., Аптекарской набережной от Кантемировского моста до улицы Академика Павлова, улице Смольного, Лафонской улице, площади Пролетарской Диктатуры, Смольному проспекту, Среднему проспекту В. О. от 1-й линии В. О. к набережной Макарова, Петроградской набережной от Петровской набережной до улицы Куйбышева, Петровской набережной, улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до съезда с Кантемировского моста, набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова;
- с 15:00 4 июня до 08:00 5 июня — по Аптекарской набережной от Кантемировского моста до Гренадерского моста, Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Гренадерского моста, Мраморному и Мошкову переулкам, Гагаринской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Пинскому переулку;
- с 17:00 4 июня до 08:00 5 июня — по проспекту Добролюбова от Провиантской улицы до Большого проспекта П. С., Большому проспекту П. С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, Мытнинской набережной, Ждановской набережной от Тучкова моста до Ждановской улицы, Кронверкской набережной, набережной Макарова, съезду с Литейного моста на набережную Кутузова, Биржевой площади;
- с 18:30 4 июня до 08:00 5 июня — по Английской набережной от Сенатской площади до Замятина переулка, Дворцовой набережной, Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной, Воскресенской набережной, набережной Кутузова, проспекту Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Потемкинской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Адмиралтейской набережной, Сенатской площади, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади, Дворцовой площади, съезду с Литейного моста на Дворцовую набережную, съездам с Большеохтинского моста на Синопскую набережную;
- с 19:45 4 июня до 08:00 5 июня — по Миллионной улице вдоль Суворовской площади, Дворцовому проезду, Университетской набережной, Дворцовому мосту, Суворовской площади, Каменноостровскому проспекту от Кронверкской набережной до Троицкого моста, Троицкому мосту, улице Куйбышева от улицы Чапаева до Петроградской набережной, Гренадерскому и Сампсониевскому мостам.
Для общественного транспорта движение будут закрывать с 20:00 до 23:05 4 июня.
Помимо этого, 4 июня с 00:00 до 23:59 запретят парковаться:
- в Тучковом переулке от дома 24 до набережной Макарова,
- в Волховском переулке от дома 2 по Волховскому до набережной Макарова,
- на Биржевой линии от дома 3 до набережной Макарова,
- на Галерной улице от Замятина переулка до Сенатской улицы,
- на Сенатской площади,
- на Английской набережной у домов 8 и 14 и от Замятина переулка до площади Труда,
- на улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- в Казарменном переулке от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- на Большой Посадской улице от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- на Мичуринской улице от Петровской набережной до Пеньковой улицы,
- на Пеньковой улице от Петроградской набережной до Мичуринской улицы,
- на Кронверкской набережной у дома 7,
- на Петроградской набережной от Пеньковой улицы до Петровской набережной, от дома 33/8б до Петровской набережной, у дома 18, от улицы Куйбышева до Аптекарской набережной и от дома 16 до дома 22,
- на Аптекарской набережной,
- на улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до Уфимской улицы и от Аптекарской набережной до съезда с Кантемировского моста,
- на проспекте Добролюбова от Мытнинской до Кронверкской набережной,
- на Университетской набережной от Благовещенского моста к Таможенному переулке, у домов 1–3д и 3,
- на площади Академика Лихачева,
- на Мытнинской набережной,
- на Петровской набережной от дома 2 до Каменноостровского проспекта,
- на Суворовской площади вдоль дома 4,
- на улице Смольного,
- на площади Пролетарской Диктатуры,
- на Смольном проспекте,
- на Воскресенской набережной,
- на Дворцовой набережной от Дворцового моста до Черноморского переулка,
- на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади,
- на Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной,
- на 2–3-й и 4–5-й линиях В. О. от Университетской набережной до Большого проспекта В. О.,
- на Большом проспекте В. О. от 2–3-й линий В. О. до 4–5-й линий В. О.,
- на набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова,
- на Гагаринской улице от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- в Кричевском переулке от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- в Мраморном переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
- в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
- на Синопской набережной от проспекта Бакунина до Смольной набережной.