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    А из нашего окна. «Фонтанка» показывает самые необычные дворы Петербурга

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    ЖКХ-арт в Петербурге отнюдь не ограничивается лебедями из автомобильных покрышек и выставленными за дверь старыми игрушками.


    После того как на креативный облик конкретного двора в Московском районе обратила внимание просвещенная публика из Москвы, «Фонтанка» решила напомнить, что «благоустроительная самодеятельность» — это вообще-то визитная карточка Петербурга. Ксения Собчак может составить себе персональный тур.


    Большой проспект П.С., 19

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    Гражданский пр., 31. Двор Маленького принца

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    Дойников переулок, 1

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    Дойников переулок, 2–4

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    ул. Литераторов, 15

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    Канонерская ул., 31

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    Садовая ул., 123

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    Двор искусств. Жуковского, 6

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    Двор с бегемотиками. Наб. Фонтанки, 18б

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    ул. Мира, 29

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    Птичий дворик. Невский пр., 11

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    пр. Науки, 14, к. 4

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    ул. Димитрова, 20, к. 2

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    ул. Краснопутиловская, 11

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    Итальянский дворик, Манежная пл.

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    Двор «Волшебника Изумрудного города», ул. Правды

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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