А из нашего окна. «Фонтанка» показывает самые необычные дворы Петербурга

ЖКХ-арт в Петербурге отнюдь не ограничивается лебедями из автомобильных покрышек и выставленными за дверь старыми игрушками.
После того как на креативный облик конкретного двора в Московском районе обратила внимание просвещенная публика из Москвы, «Фонтанка» решила напомнить, что «благоустроительная самодеятельность» — это вообще-то визитная карточка Петербурга. Ксения Собчак может составить себе персональный тур.
Большой проспект П.С., 19
Гражданский пр., 31. Двор Маленького принца
Дойников переулок, 1
Дойников переулок, 2–4
ул. Литераторов, 15
Канонерская ул., 31
Садовая ул., 123
Двор искусств. Жуковского, 6
Двор с бегемотиками. Наб. Фонтанки, 18б
ул. Мира, 29
Птичий дворик. Невский пр., 11
пр. Науки, 14, к. 4
ул. Димитрова, 20, к. 2
ул. Краснопутиловская, 11
Итальянский дворик, Манежная пл.
Двор «Волшебника Изумрудного города», ул. Правды